Vertice UE: pressione su blocco delle esportazioni di vaccini fuori dall'UE

Un ospite speciale

Si apre giovedi un altro vertice virtuale, ma stavolta tra i leader europei ci sara un volto nuovo. Si tratta del presidente americano Joe Biden, che parteciperà alla riunione per dare il via alla ricostruzione dell'alleanza transatlantica. Ma sono la distribuzione dei vaccini contro il coronavirus, le restrizioni sulla sua esportazione e la lenta campagna di vaccinazione ad essere al centro delle discussioni, una volta che il presidente Biden abbandonerà la riunione.

I leader discuteranno della proposta della Commissione per introdurre ulteriori restrizioni all'esportazione di vaccini per bloccarne l'invio ai paesi che non hanno fornito dosi all'UE o paesi in cui la vaccinazione è già in fase avanzata.

Il blocco delle esportazioni dei vaccini

Si tratta di una misura controversa, ma i leader sanno che devono agire in fretta, vista la scarsità di dosi e i ritardi nella campagna di vaccinazione degli Stati membri.

"La pressione è enorme- spiega Guntram Wolff, Direttore del think tank Bruegel a Bruxelles-. Questa è la questione politica numero uno e, francamente, è estremamente difficile spiegare politicamente ai cittadini di aver consegnato 70 milioni di dosi nell'UE e 40 milioni di dosi all'estero".

Gli Stati membri sono tuttavia divisi sul fatto che restrizioni aggiuntive rischiano di essere dannose per l'Europa, in quanto potrebbero provocare altri paesi in tutto il mondo e dare il via a restrizioni reciproche. Tra i cauti ci sono Belgio, Olanda, Irlanda, Danimarca e Svezia, che chiedono anche che la Commissione europea venga consultata prima di varare misure contro aziende e Stati.

Le restrizioni all'esportazione sono rivolte principamente al Regno Unito, che ha esportato pochissime dosi verso l'UE, e che poco prima del vertice ha promesso di cooperare per il bene comune.

Ma, come spesso accade, l'UE al suo interno sembra frammentata: l'Austria afferma di non aver ricevuto la quantità di dosi che le spettavano. "La situazione attuale sulla fornitura di vaccini è insoddisfacente. Dobbiamo prendere contromisure ed evitare che l'Europa rimanga indietro sulle vaccinazioni". Ha scritto su Twitter il cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, durante il vertice in videoconferenza.

Il cancelliere ricorda inoltre che "mentre in Europa si combatte la terza ondata, l'Ue ha già esportato oltre 70 milioni di dosi in tutto il mondo".

La Polonia, invece, sta facendo pressioni affinché l'UE allenti le restrizioni sui brevetti, per poter produrre vaccini più rapidamente.

Il certificato di viaggio e la politica estera

Previsto anche un aggiornamento sulla proposta per un certificato di viaggio a livello europeo, che potrebbe consentire la ripresa del turismo quest'estate.

Sulla politica estera, invece, torna sul tavolo il dossier turco: dopo un anno di scontri sull'esplorazione petrolifera nel Mediterraneo orientale, verrà presentato un rapporto tanto atteso sulle relazioni con la Turchia.

Josep Borrell, Capo della politica estera dell'UE prima di prendere parte al vertice ha affermato di aver identificato "un paio di misure in un approccio a doppio binario. Da un lato misure positive e, dall'altro, misure che possono essere prese se la situazione peggiora".

Ma la politica estera stavolta occuperà poco spazio: i vaccini e la lotta al Covid sono ormai da mesi un vero rompicapo per l'Europa.