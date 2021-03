Un vino spaziale

Poco più di un anno fa, furono caricate a bordo di questo cargo SpaceX 12 bottiglie di Petrus e 320 tralci di vite. Le bottiglie avrebbero trascorso 14 mesi a borso della Stazione spaziale Internazionale. I tralci 10 mesi.

Dal suo ritorno, il grand cru è all'analisi dell'Istituto di Scienze della vite e del vino di Bordeaux. Obiettivo: vedere come è invecchiato in assenza di gravità, in particolare senza ossigeno. Buone notizie: il vino spaziale non ha nulla da invidiare all'originale, come spiega Jane Anson, scrittrice esperta di vini per "The Decanter":

"Entrambi sono assolutamente magnifici, ma a seconda del colore, quello rimasto sulla Terra è un po 'più chiuso, un po' più tannico, più giovane. Nel vino che ha viaggiato nello spazio i tannini si sono ammorbiditi, spicca di più l'aroma floreale. "

Per i vitigni Merlot e Cabernet Sauvignon la posta in gioco è maggiore: scoprire se l'assenza di gravità, che ha messo a dura prova le piante, ne ha modificato le caratteristiche e le ha rese più resilienti. Tutti i tralci sono tornati intatti e la loro crescita è stata addirittura accelerata.

Stephanie Cluzet,a capo della squadra dei ricercatori dell'Istituto di Scienze della vite del vino, ci racconta come procederanno ora gli studi: "Ora sfideremo queste piante,per vedere come reagiscono a diversi parassiti, ad esempio la muffa, che è molto problematica. Sicuramente testeremo anche la fillossera, altro grosso problema per la vite. E esamineremo anche se le capacità idriche delle piante vengono modificate con il potenziale obiettivo di avere una migliore resilienza rispetto alla siccità. "

All'origine di questa esperienza spaziale, la start-up europea Space Cargo Unlimited, che non intende fermarsi qui. Prossima missione: testare una fermentazione a gravità zero.