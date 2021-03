no comment

Una nuova installazione artistica, in mostra presso la sede delle Nazioni Unite a New York, richiama l'attenzione su un'emergenza educativa globale causata dalla pandemia.

La "Pandemic Classroom" mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità per i governi di mantenere le scuole aperte.

L'installazione del Fondo ONU per l'infanzia (UNICEF) è un modello di aula, composta da 168 banchi vuoti.

Secondo l'agenzia delle Nazioni Unite, ognuno di essi rappresenta il milione di bambini che vivono in Paesi in cui le scuole sono state quasi del tutto chiuse.

AP Photo Heng Sinith/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

Secondo i nuovi dati diffusi dall'UNICEF, le scuole per oltre 168 milioni di bambini in tutto il mondo sono state completamente chiuse per quasi un intero anno, a causa delle restrizioni.

Inoltre, circa 214 milioni di bambini in tutto il mondo - uno su sette - hanno perso più di tre quarti del loro apprendimento in presenza.

Sono 14 i Paesi in tutto il mondo rimasti in gran parte chiusi da marzo 2020 a febbraio 2021, due terzi di essi si trovano in America Latina e nei Caraibi.

"Abbiamo milioni di persone che non vanno a scuola - ha detto il Segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres - e questa è una tragedia: per loro, per i loro Paesi e per il futuro dell'umanità".