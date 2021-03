Gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro sette funzionari russi di alto livello in risposta all'avvelenamento e all'incarcerazione del leader dell'opposizione Alexei Navalny. Sanzionate anche 14 aziende coinvolte nella produzione di agenti biologici e chimici. Le misure, hanno rivelato fonti interne all'amministrazone Biden, sono state decise "in stretta collaborazione" con i partner europei, che lunedì avevano sanzionato per lo stesso motivo quattro funzionari russi.

Navalny è stato avvelenato con un'agente nervino lo scorso agosto. Un attentato di cui i servizi segreti di diversi paesi ritengono responsabile il Cremlino. Dopo una riabilitazione di cinque mesi in Germania, a gennaio Navalny è tornato in patria, dove è stato arrestato con l'accusa di avere violato i termini della libertà vigilata per un caso in cui era implicato. Mosca ha respinto al mittente tutte le accuse.

"Chi lo ha curato nasconde accuratamente delle informazioni che potrebbero aiutare a capire cosa è successo - ha detto il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov -. Allo stesso tempo, invece di collaborare con noi in maniera onesta, Stati Uniti e Unione europea iniziano a punirci. Questo non porta alcun credito a chi prende decisioni del gener. E noi risponderemo sicuramente".

Il mese scorso Navalny è stato condannato a 2 anni e mezzo di reclusione per appropriazione indebita in merito a un caso risalente al 2014 per cui si è sempre dichiarato innocente. Dopo il suo arresto migliaia di manifestanti sono scesi in strada varie città russe. Le proteste sono state represse con la forza dalla polizia, centinaia le persone arrestate. Domenica Navalny è stato trasferito nella colonia penale di Pokrov, a un centinaio di chilometri da Mosca, dove il leader dell'opposizione sconterà la sua condanna.