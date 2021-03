Dopo un domenica sangue in Myanmar con morti e feriti tra i manifestanti anti-golpe, Aung San Suu Kyi, l'ex leader di fatto del governo civile, è stata accusata di altri due crimini, "violazione delle legge sulla comunicazione e incitamento al disordine pubblico.

A riferirlo sono stati i suoi legali nel giorno della prima udienza nel processo la vede imputata per possesso illegale di walkie talkie e violazione delle norme sul distanziamento durante una manifestazione. La San Suu Kyi è apparsa in videocollegamento, le sue condizioni di salute sono sembrate buone. Khin Maung Zaw, uno degli avvocati difensori del Premio Nobel per la pace, ci spiega che non hanno alcun acceso al Tribunale, non possono incontrare di persona la loro assistita. E’ permesso comunicare con la donna solo dall’esterno.

Proteste, repressione e la condanna della comunità internazionale

Intanto non si fermano le proteste in tutto il Myanmar. Studenti, lavoratori e cittadini di ogni età manifestano chiedendo il ripristino del governo eletto e la liberazione della leader della Lega nazionale per la democrazia. Secondo le accuse iniziali la San Suu Kyi rischia fino a tre anni di carcere.

Il paese ormai è da oltre un mese nel caos. Da quando la giunta militare, guidata dal generale Min Aung Hlaing, ha preso il potere arrestando la leader democratica Aung San Suu Kyi e i membri del suo governo con l’accusa di brogli elettorali nelle elezioni di novembre 2020. Dopo settimane di manifestazioni e scontri con la polizia, ieri i militari sono passati alle maniere forti. La polizia per disperdere la folla non ha più usato proiettili di gomma ma pallottole vere, uccidendo almeno diciotto persone e ferendone una trentina. Disordini e sangue nelle principali città dello stato asiatico, Yangon, Mandalay, Dawei. Centinaia gli arresti.

La comunità internazionale chiede da tempo la fine immediata delle violenze contro i civili. L’Alto Rappresentante della Ue Josep Borrell ha annunciato che le autorità militari devono consentire alla popolazione di esprimere il proprio diritto alla libertà di espressione e di riunione, e che Bruxelles adotterà a breve misure in risposta a questi sviluppi.