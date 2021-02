Gli Europei non ne possono più di restrizioni e semi confinamenti.

A Budapest domenica la polizia ha disperso migliaia di manifestanti scesi in piazza, una delle principali piazze della capitale ungherese, contro le misure adottate per fermare la corsa del virus.

Tra le altre misure in Ungheria vige il coprifuoco dallo scorso novembre dalle 8 di sera alle 5 del mattino.

György Gődény è un farmacista e uno degli organizzatori della manifestazione: "Ne abbiamo abbastanza dei giochi dei politici, vogliamo che ci ridiano le nostre vite, non possono chiuderci, non forzateci a fare cose che non hanno senso".

Anche Aranka Teleki è scesa in piazza contro le restrizioni, il suo pensiero va ai più giovani: "Siamo limitati nella nostra libertà, per non parlare dei bambini, imparano facendo la scuola online, che futuro possono avere".

Ampio dispiegamento di forze dell'ordine anche a Duesseldorf, per vietare l'ingresso nel centro storico della città e di affollare gli argini del Reno.

Il divieto persisterà per tutti i prossimi wend fino al 14 marzo, dopo gli assembramenti dello scorso fine settimana, complice anche l'arrivo del bel tempo.

Contro le restrizioni ci sono stati anche ricorsi in tribunale ma anche la giustizia ha confermato la legittimità delle misure.

Jasik è favorevole alle misure in vigore, "se non si rispettano le misure barriera -dice - è giusto che si intervenga con una certa forza".

Duesseldorf come Parigi e Tolosa, cambiano le coordinate geografiche ma non a sostanza: anche in Francia di fronte all'aumento dei contagi, divieti più severi e forze dell'ordine in strada; luoghi classici della passeggiata chiusi al pubblico.

Chiuso anche il confine tra la regione settentrionale francese della Mosella e la Germania, da martedì potrà essere attraversato solo dai lavoratori transfrontalieri con tampone negativo. In precedenza la Germania aveva chiuso anche il confine con la Repubblica Ceca e il Tirolo austriaco