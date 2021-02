no comment

Presunti membri della banda criminale Mara Salvatrucha (MS-13) arrestati in Honduras dopo un raid della polizia in una centrale operativa del gruppo nelle montagne del dipartimento di Olancho, a nord della capitale Tegucigalpa. "Sei persone sono state arrestate come membri di una struttura criminale con diverse indicazioni che le collegano ad atti criminali", afferma il commissario nazionale di polizia Adonay Hernandez.