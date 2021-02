Percussionista, polistrumentista e compositore: il francese Mino Cinelu ha lavorato con alcuni dei più grandi nomi della musica mondiale, da Miles Davis a Herbie Hancock. Tra le sue collaborazioni anche quella con Chick Corea, scomparso qualche giorno fa all'età di 79 anni. Un rapporto, quello con il pianista statunitense, che andava aldilà della musica.

"Era un artista incredibile e mancherà tanto - ha detto Cinelu a Euronews -. La prima volta che l'ho visto sono rimasto senza parole. Credo fosse il '72 o '73, la prima volta che venne in Europa con Return to Forever. A Parigi la sala era mezza vuota, non potevo crederci. Nella band suonavano Stanley Clarke, Lenny White e Bill Connors, erano dei pionieri".

"La strumentazione di Chick - ricorda Cinelu - comprendeva ovviamente un pianoforte, aveva un synth - il Minimoog - posizionato sopra il Rhodes e a fianco un rullante con due bacchette. Quando ha fatto il duetto con Lenny mi sono accorto per la prima volta che era anche un batterista meraviglioso. In molti dei dischi di Miles Davis lui e Jack DeJonette si divertivano a scambiarsi i ruoli e in alcuni casi è difficile capire chi stia suonando la batteria".

"L'ho visto per l'ultima volta al Blue Note, a New York. Doveva suonare lì per un mese: musica e band cambiavano ogni settimana, non era certo una persone pigra, questo è certo. Ogni volta che lo incontravo aveva sempre lo stesso entusiamo, la stessa passione. Mi diceva "Mino, prova queste", e da una borsa tirava fuori percussioni provenienti da tutto il mondo. Ecuador, Sudafrica, Europa dell'est... E all'improvviso tornavamo bambini, improvvisavamo insieme e parlavamo di musica. Mi mancherà".

Sono tanti gli artisti che hanno reso omaggio a Corea. "Tanti anni fa insegnavo pianoforte. Il direttore della scuola mi mise in testa una cuffia con un brano di Chick Corea: mi si spalancò un mondo! Grazie Chick Corea", ha scritto su Twitter Giovanni Allevi.

Cat Stevens lo ha definito "uno degli artisti più innovativi. La sua arte musicale e il suo genio erano educativi".

"Il mondo è un posto più triste senza Chick", ha scritto in un tweet il chitarrista britannico John Mclaughlin, un altro dei grandi virtuosi del jazz che ha suonato con Corea. "Una notizia devastante", è stato il commento della cantante statunitense Dee Dee Bridgewater.