Covid-19, chi fa più vaccini in Europa? Tutti i numeri e la mappa

Gli esperti non hanno dubbi: l'unico modo per uscire dall'incubo Covid-19 è quello di vaccinare il maggior numero possibile di persone. Ora che anche in Europa è stato dato il via libera alla messa a disposizione del vaccino, i vari Paesi UE stanno intensificando gli sforzi per inocularlo al maggior numero di cittadini. Ma chi se la cava meglio con la campagna vaccinale?

In questi grafici, in inglese, i progressi dei paesi UE (ed extra-UE, come il Regno Unito) a confronto.