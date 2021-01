E' arrivato il giorno cruciale per Joe Biden che oggi diventerà il 46° Presidente degli Stati Uniti.

Ecco come si svolgerà la giornata.

A breve (13:00, ora di Roma), Donald Trump lascerà la Casa Bianca dal prato sul versante sud. Trump ha già annunciato che non parteciperà alla cerimonia di insediamento - diventando il primo presidente uscente a disertarla in 152 anni - e si dirigerà invece in Florida.

Il giuramento di Joe Biden inizierà intorno alle 17:15 CET e sarà seguito da un'interpretazione dell'inno nazionale cantato dal fenomeno pop Lady Gaga.

Il nuovo leader del mondo libero dovrebbe tenere il suo discorso inaugurale attorno alle 17:45 CET.

Washington Blindata

Il giuramento avverrà in una capitale che, dopo l'assalto al Campidoglio del 6 gennaio, si è ormai blindata come ci si aspetterebbe di vedere in un paese in guerra.

Oltre a richiamare 25mila riservisti della Guardia Nazionale, sono stati eretti blocchi stradali e recinzioni metalliche intorno alla Casa Bianca, con un grande di spiegamento di agenti di polizia ed FBI e agenti da tutto il paese. Dodici militari, invece, sono addirittura allontanati dalla Casa Bianca perché sospettati di possibili legami con gruppi estremisti.

Oltre che dalla minaccia dei gruppi estremisti e delle milizie pro-Trump, lo spiegamento di forze, secondo le autorità, dovrebbe servire a tutelare la salute pubblica. A causa della pandemia, la presenza del pubblico non sarà consentita alla cerimonia, alla quale solo un numero molto limitato di persone avrà accesso.

Il rituale dell'inaugurazione della presidenza degli Stati Uniti sarà quindi vissuto a distanza quest'anno: gli americano dovranno accontentarsi di un programma televisivo speciale intitolato "Celebrating America", condotto dall'attore Tom Hanks.

UPDATE - 13.45 Trump revoca il divieto di lobbying in uno degli atti finali del suo mandato

Nell'ultimo atto da Presidente in carica, Trump - che ha lasciato la Casa Bianca in elicottero poco dopo le 13 - ha revocato una delle sue prime azioni esecutive volte a "prosciugare la palude" del lobbismo statunitense.

Donald e Melania Trump parlano ai giornalisti prima di salire sul Marine Force One per lasciare la Casa Bianca Alex Brandon/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

L'azione svincola i membri della sua amministrazione da un impegno etico e da un divieto quinquennale riguardo all'azione di lobbying nelle precedenti agenzie alle quali questi erano affiliate.

Il presidente Bill Clinton aveva firmato un ordine esecutivo simile prima di lasciare l'incarico, consentendo al suo staff di tornare a svolgere attività di pressione politica e sociale dopo aver lasciato l'amministrazione.

È stato un grande onore, l'onore di una vita intera" ha detto Trump ai cronisti prima di lasciare la Casa Bianca. "Siete le più grandi persone del mondo, e questa la più grande casa del mondo" ha concluso, prima di dirigersi verso l'elicottero Marine One, i cui rotori sono rimasti accesi in attesa del suo ingresso, nel prato sud della residenza presidenziale.