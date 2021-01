Twitter chiude gli account di Donald Trump

Twitter sospende in via definitiva l'account ufficiale di Donald Trump per "il rischio che inciti ulteriormente alla violenza", e chiude anche quello ufficioso, su cui il presidente aveva tentato di continuare la sua campagna di comunicazione.

La decisione della piattaforma, secondo alcuni, arriva troppo tardi, dopo che per anni proprio i social networks hanno funzionato da volano per la diffusione dell'odio politico.

Imran Ahmed, del Centro per la lotta all'odio sulla rete, sottolinea che quanto è accaduto al Campidoglio è il risultato di anni di indifferenza davanti alle campagne che alimentavano odio razziale e sociale e che fiorivano sulle piattaforme social.

"È stato permesso di manipolare le persone usando la menzogna sistematica, come quella attorno alle elezioni che sarebbero state rubate", aggiunge Imran Ahmed.

In questo clima si aggrava la posizione di Trump, del quale la presidente della camera Pelosi dice: "È instabile, non può tenere i codici nucleari", e rilancia l'ipotesi di un nuovo impeachment.

Nonostante le dichiarazioni formali per una "transizione ordinata", Trump non molla la presa sul movimento che lo sostiene. Definisce "grandi patrioti" i suoi elettori, e annuncia che alla cerimonia per l'insediamento di Biden non ci sarà.