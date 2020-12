Allarme rosso nel Regno Unito: il ceppo del coronavirus si propaga molto più facilmente di prima in Inghilterra. A Natale tutti rigorosamente a casa, almeno a Londra e in buona parte della zona meridionale della maggiore isola britannica.

L'annuncio di sabato

Il premier Boris Johnson ha annunciato che a partire da domenica mattina Londra, il Sud Est e l'Est dell'Inghilterra entreranno nella cosiddetta 'tier 4', il massimo livello di allerta che prevede le restrizioni più dure per contrastare la circolazione del coronavirus. Misure equivalenti a quelle introdotte in Inghilterra a novembre e che rimarranno in vigore per due settimane, con una verifica attesa per il 30 dicembre.

Si dovrà rimanere in casa e le attività commerciali non essenziali rimarranno chiuse. Tutti sono invitati a lavorare da casa ove possibile.

S'inasprisce la lotta al coronavirus

I consulenti scientifici del governo inglese hanno affermato che una nuova variante del coronavirus accelera la diffusione delle infezioni fino al 70%.

"Un premier deve prendere anche delle decisioni difficili, cioè fare quello che è giusto per proteggere le persone di questo paese. Date le prime evidenze che abbiamo sulla nuova variante del virus, il potenziale rischio che pone è maggiorato. Col cuore pesante devo annunciare che non possiamo avere il Natale che avevamo programmato": lo ha detto Boris Johnson in successione alla riunione del suo esecutivo sabato.

Una trasformazione ulteriore del virus?

Non ci sono prove attuali che suggeriscano che il nuovo ceppo sia più mortale o che influisca su vaccini e trattamenti. Ma intanto il sistema sanitario britannico è sotto pressione massima col 90% dei letti d'ospedale occupati in Inghilterra.