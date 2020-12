BAEZA, la città dal silenzio dorato

Per scoprire Baeza e i molti altri gioielli della regione, l’Andalusia offre a tutti i viaggiatori non residenti un’assicurazione gratuita contro il Covid per i soggiorni in tutte le strutture regolamentate nel periodo compreso tra l’1 gennaio e il 31 dicembre 2021.

Questa vecchia e gloriosa città è situata al centro dell’Andalusia, vicino al fiume Guadalquivir, ed è circondata da terre fertili con coltivazioni di vegetali, distese di cereali e oliveti.

Le radici del “Cerro del Alcázar”, la prima città dell’era del bronzo, risalgono alla preistoria, con la sua fondazione su un promontorio naturale. Iberici, romani e andalusi hanno popolato la collinetta cinta da mura che oggi domina su una distesa infinita di ulivi che si espande fino alle rive del Guadalquivir. Tuttavia, fu con l’avvento della prima età moderna, nel XV secolo, che la città di Baeza divenne uno dei maggiori centri culturali, ecclesiastici ed educativi dei regni della penisola meridionale. In questo periodo, il pensiero del rinascimento italiano si infiltrò con forza nel suo tessuto urbano, dando vita a edifici assolutamente unici.

© Turismo Andaluz

Tra la Plaza de Santa María, cuore di una città medievale magica che si è “fermata nel tempo” e il Paseo de la Constitución, inizialmente costruito per ospitare il mercato cittadino e ora luogo di ritrovo degli abitanti, il visitatore scopre uno splendido cammino monumentale. Questo percorso è riconosciuto dall’UNESCO come Patrimonio Mondiale, e non è il solo a Baeza ad aver ricevuto tale onore. Anche edifici religiosi e monumenti si sono conquistati un posto all’interno della prestigiosa lista, assieme alla Cattedrale, che un tempo era una grande moschea, e il Seminario di San Filippo Neri. Nella vicina Plaza de Santa Cruz si trovano il Palazzo di Jabalquinto uno dei più raffinati esempi di stile gotico isabellino, e la Vecchia Università. A Baeza la storia continua a vivere attraverso luoghi come le Antiguas Carnicerías, dove i macellai tagliavano e vendevano la carne nel XVI secolo, oppure il Balcón del Concejo e le rovine del convento di San Francesco, che hanno lasciato traccia della vita della città nel corso dei secoli.

Ci si può godere questa cittadina placida e tranquilla anche passeggiando per le sue strade. Il silenzio e l’aroma dell’olio possono indurre il visitatore a credere che Baeza sia piccola e operosa, ma in realtà è un luogo di eccezionale cultura. La sua architettura unica e i suoi tesori artistici hanno ispirato il famoso poeta spagnolo Antonio Machado nei suoi sette anni di permanenza come insegnante di francese nella scuola media della città. Prima di lui, San Giovanni della Croce e Argote de Molina, un soldato divenuto scrittore, furono altri illustri cittadini di Baeza. La luce dorata delle sue costruzioni risplende ancora sulle muse dalle quali trassero ispirazione. Semplicemente passeggiando per queste vie, il visitatore è pervaso dal sentore delle illustri personalità che qui hanno lasciato il loro segno.

© Turismo Andaluz

Con la sua lunga storia, Baeza vive ancora seguendo il ritmo delle stagioni. L’anno è segnato dalla tradizionale “Semana Santa”, la settimana di Pasqua, durante la quale il fervore religioso popolare si propaga in tutta la provincia di Jaén. Qui le processioni sono più intime rispetto a quelle della vicina Úbeda, ma sono l’occasione perfetta per apprezzare la città e la sua ospitalità. Un altro evento annuale al quale merita assistere si svolge in autunno, alla fine del pellegrinaggio della Yedra.

Uscendo dalla città, nel comune di Baeza si trova anche il parco protetto Laguna Grande. Oltre alla sua bellezza naturale, questa riserva naturale ha una grande importanza ecologica ed è la più estesa di tutta la provincia. Alimentato dal fiume Torres, il lago ospita molte specie di animali, in modo particolare di uccelli, che lo rendono la location ideale per gli amanti del turismo naturale.