Alla Fao il Nobel per la pace 2020

Assegnato il premio Nobel per la pace 2020. Il comitato norvegese ha deciso di concedere il prestigioso riconoscimento all’agenzia Onu del Fondo Alimentare Mondiale “per i suoi sforzi nel contrastare la fame, per il suo contribuito nel migliorare le condizioni di pace nelle aree interessate da conflitti e per essere determinante negli sforzi di prevenzione delle guerre che sfruttano la fame come arma”.

Il direttore esecutivo della Fao

Dice il direttore esecutivo David Beasley: "Al Comitato Norvegese per il Nobel, grazie per questo grande onore. Grazie per aver riconosciuto il nostro lavoro, che è quello di utilizzare il cibo per combattere la fame, per mitigare la distabilizzazione delle nazioni, per prevenire le migrazioni di massa, per porre fine ai conflitti e per creare stabilità e pace" .

La lista di candidati, la cui composizione non è nota, contava quest’anno 318 nomi. Si tratta, nello specifico, di 211 individui e 107 organizzazioni. Finanziata da donazioni volontarie di governi e privati, oggi l'organizzazione garantisce assistenza alimentare a oltre 90 milioni di persone ogni anno.