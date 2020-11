Summit Ue, bilancio al palo, Ungheria e Polonia confermano il veto

Si è concluso il summit dei leader europei che si sono riuniti in videoconferenza per discutere del Recovery fund e del budget pluriennale europeo, misure necessarie per uscire dalla crisi. Tenute però sotto scacco dal veto di Ungheria e Polonia. Questi due paesi hanno ribadito il no al meccanismo di condizionalità sullo Stato di diritto che impedisce l’accesso ai soldi europei se non si rispettano le libertà civili e la separazione dei poteri.

I premier di Ungheria e Polonia sono stati i primi a prendere la parola sul bilancio Ue 2021-2027 e il Recovery Fund dopo l'apertura della videoconferenza dei leader europei da parte dei due 'padroni di casa, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e la cancelliera tedesca Angela Merkel, che detiene la presidenza di turno dell'Ue.

Viktor Orban e Mateusz Morawiecki hanno ribadito il veto contro la clausola che subordina l'erogazione dei fondi al rispetto dello stato di diritto. Il breve giro di tavolo è stato concluso subito dopo dall'intervento del premier sloveno Janez Jansa, che non ha dato seguito al veto anche se aveva espresso la sua posizione critica sulla condizionalità legata allo stato di diritto.

“Alla riunione del Consiglio europeo di luglio è stato raggiunto un ottimo accordo tra capi di Stato e di governo - afferma Balázs Hidvéghi, eurodeputato ungherese di Fidesz partito di Orbàn - È stato un patto di portata storica per l'Europa, per la sua economia e per mantenere insieme il suo tessuto sociale nel mezzo di questa epidemia. Secondo noi era questa la strada da perseguire per mettere al centro l’interesse dei cittadini europei. E non aprire un dibattito del tutto fuori luogo sullo Stato di diritto che è un concetto soggettivo, i cui criteri di applicazione - conclude - variano da Paese a Paese, che senso ha legarlo al resto dell’agenda politica ed economica europea? Usarlo in questo modo è stato un abuso”.

Di parere opposto l'eurodeputata ungherese Katalin Cseh, del Movimento Momentum partito liberale dell'Ungheria.

“È molto importante ricordare che oltre il 70% degli ungheresi sostiene il meccanismo di condizionalità e lo Stato di diritto. Le imprese ungheresi, i comuni ungheresi hanno bisogno dei soldi del Recovery fund del Budget pluriennale. Per noi all'opposizione è davvero importante dire al mondo intero che il signor Orbán non è il Paese, non è 'Ungheria. Gli ungheresi non vogliono bloccare il bilancio europeo".

Questo Summit non è stato risolutivo. Le aspettative di uscire da questa impasse erano in effetti molto basse, entrambe le parti avevano intenzione di tenere ferme le proprie posizioni. Ora gli occhi sono tutti puntati al vertice di dicembre, se non si troverà una soluzione l’attuale budget europeo potrebbe essere prorogato. Una soluzione che però non farebbe partire il Recovery fund.