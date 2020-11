Gli Stati Uniti d'America non conoscono ancora il nome del loro 46esimo presidente. Tutto punta verso Joe Biden, ma dopo 48 ore di conteggio la matematica non ha ancora dato il suo verdetto.

Il vantaggio di Trump in Pennsylvania e Georgia è praticamente evaporato, e i due candidati sono praticamente appaiati. Questo complica ulteriormente la situazione per il presidente uscente, che dà segni di nervosismo: rivendica ancora la vittoria e lancia accuse infondate di brogli elettorali.

Ricordiamo che molti network americani danno il democratico a 17 grandi elettori dalla Casa Bianca; Euronews invece segue le chiamate dell'agenzia AP che ha assegnato l'Arizona (11 voti) a Biden e quindi, seguendo questa premessa, all'ex vicepresidente di Obama mancherebbero appena 6 voti per vincere. Tanti quanti ne mette in palio il Nevada.

Biden, che ha chiesto ai suoi supporter di avere pazienza, potrebbe conquistare la Casa Bianca grazie ai successi (già assodati) sui campi di battaglia del Wisconsin e del Michigan, due Stati del Midwest che Hillary Clinton aveva sottovalutato e perso.

In Arizona, al momento, Biden è in vantaggio su Trump 50.1% vs 48.5%, con il 90% dei voti scrutinati.

Questa l'ultima fotografia degli Stati ancora non assegnati quando negli States è calata la notte.

GEORGIA

Grandi elettori in palio: 16

Vantaggio: Trump dello 0.2%, con un divario di poco più di 600 voti

NEVADA

Grandi elettori in palio: 6

Vantaggio: Biden di meno di un punto percentuale

Quando si avrà il verdetto: restano ancora da scrutinare 190mila schede, dovrebbero essere terminate giovedì pomeriggio (ora locale). Il 90% arriva dalla contea di Clark County, dove Biden è in vantaggio di 8 punti percentuali. Tutti i voti espressi al seggio sono già stati contati.

NORTH CAROLINA

Grandi elettori in palio: 15

Vantaggio: Trump 50.1% vs 48.7% per Biden, divario di 77mila voti

Quando si avrà il verdetto: sono stati scrutinate il 95% delle schede, Biden dovrebbe vincere i 2/3 dei voti rimanenti per passare in vantaggio. Sono accettate le schede che arrivano per posta entro il 12 novembre.

ALASKA

Grandi elettori in palio: 3

Vantaggio: Donald Trump vince a valanga con il 62.1% delle preferenzeQuando si avrà il verdetto: è già scontato, l'Alaska è una roccaforte repubblicana. Ha uno dei sistemi più farraginosi per la conta dei voti, e si prevede che l'ultima scheda sarà scrutinata non prima del 18 novembre.

PENNSYLVANIA

Grandi elettori in palio: 20

Vantaggio:Trump avanti 49.5% vs 49.2% per Biden, scrutinato il 97% dei voti

LIVEBLOG - Gli aggiornamenti in diretta

10:09 La polizia di Philadelphia smantella un progetto di attacco armato contro un seggio elettorale La polizia di Philadelphia ha sventato un possibile attacco armato contro un seggio elettorale in cui si stanno scrutinando i voti delle presidenziali. Due uomini armati sono stati arrestati perché sospettati di pianificare un attacco ad un centro di conteggio delle schede elettorali presidenziali, rivela il quotidiano Philadelphia Inquirer.

Gli investigatori sono intervenuti giovedì sera dopo aver ricevuto informazioni sul movimento sospetto di un Hummer occupato da diverse persone, armate di fucili d'assalto AR-15.

Il veicolo, immatricolato nello stato della Virginia, si è diretto a Philadelphia - la più grande città dello stato (ancora in bilico) della Pennsylvania - verso il centro congressi dove si stanno ancora contando le schede.

L'Hummer recava adesivi con messaggi associati a QAnon, movimento cospirazionistas di estrema destra. 10:03 Alle ore 10 (Roma), questo il divario in termini di voti nei principali Stati ancora in gioco:



Georgia (16): 463 voti a favore di Donald Trump. Il 99% delle schede è stato contateggiato;

Pennsylvania (20): 18.042 voti a favore di Donald Trump. Il 95% delle schede sono state ccontateggiate;

Nevada (6): Joe Biden ha ottenuto 11.438 voti. L'84% delle schede è stato contateggiato;

North Carolina (15): 76.701 voti a favore di Donald Trump. Il 94% delle schede è stato contateggiato;

Arizona (11): 46.257 voti a favore di Joe Biden. Il 90% delle schede è stato contateggiato;

Alaska (3): 54.610 voti a favore di Donald Trump. Il 50% delle schede sono state contateggiato; 09:09 Buongiorno, riprendiamo la nostra diretta sulle elezioni presidenziali USA 2020 A una manciata di voti dalla Casa Bianca, gli Stati Uniti attendono la fine dello scrutinio che decreterà il 46 presidente della federazione. E il dem Joe Biden fa già discorsi di appeasement, indossando la divisa di presidente in pectore. "In America il voto è sacro, è il modo in cui gli americani esprimono la propria volontà e sarà la loro volontà a decidere il futuro presidente e niente altro. Per cui ciascun voto deve essere contato e quello che accadrà e così deve essere. Siamo però sicuri che quando lo spoglio sarà finito la sentrice Harris e io saremo i vincitori". Nelle prossime ore potrebbe arrivare il risultato di Pennsylvania, Arizona, Georgia e Nevada e i giochi, nonostante il vantaggio di Biden restano ancora aperti. Stando a un calcolo del New York Times Trump avrebbe a sua disposizione 4 combinazioni favorevolie in grado di portarlo di nuovo alla CAsa Bianca, contro le 27 di Biden. Esiste anche la possibilità di un pareggio nel caso in cui , Trump vincesse in Pennsylvania, North Carolina, Arizona e Nevada, e Biden in Georgia, entrambi avrebbero 269 voti elettorali . Scenario possibile anche se molto improbabile. Trump è in vantaggio in Pennsylvania di circa 22mila voti. Le schede che mancano dovrebbero essere molto a favore dei democratici: e sono «centinaia di migliaia», secondo le autorità dello Stato. Biden fino a qualche ora fa era in Nevada - con un margine intorno all’1%, e conteggio oltre all’89%; in Arizona conduce con due punti di scarto, circa 68 mila preferenze in più, quando lo spoglio è arrivato all’86% del totale. Grande attenzione anche alla Georgia, dove il presidente è in vantaggio con il 49,5% contro il 49,2%. Qui manca ancora poco meno del 2% delle schede per terminare lo scrutinio Il presidente sembra al sicuro solo in North Carolina, dove dovrebbe conquistare i 15 grandi elettori. Biden spera di infilare Pennsylvania, Nevada, Arizona. In questo caso andrebbe a 290 delegati. Se poi si aggiungessero i 16 della Georgia arriverebbe a quota 306 rappresentanti. I ricorsi di Trump Contro i peggiori scenari Donald Trump però affila le armi e annuncia ricorsi ovunque per arrivare alla Corte Suprema: alle 19 ora di Washington, notte fonda in Europa, dichiarava: "Se si contassero solo i voti legali vincerei facilmente ma stanno contando anche i voti illegali, stanno manovrando per truccare i risultati, ma noi faremo di tutto per tutelare l'integrità del voto di queste elezioni". La battaglia non è ancora persa e i ricorsi annunciati e in fondo minacciati ancora prima del voto potrebbero allungare il supplizio dell'attesa. Il figlio di Trump Donald, Trump Jr, ha rincarato la dose: "Quello che Trump può fare,è combattere fino alla fine perché il processo sia trasparente e anche i democratici dovrebbero volere questo a meno che non stiano barando". Una cosa è certa, il voto popolare non premia Donald Trump, che ha ottenuto 68 milioni di preferenze contro i 72 milioni di Biden. Elezioni Usa: tutte le cause intentate finora da Trump Le azioni legali avviate dalla campagna elettorale del presidente riguardano soprattutto la Pennsylvania, ma non solo: Trump è ricorso ai tribunali anche in Georgia, Michigan e Nevada 20:32 Potremmo conoscere il vincitore oggi Lo afferma il segretario di Stato della Pennsylvania, Stato chiave per la corsa alla Casa Bianca con i suoi 20 grandi elettori. 20:31 Il caso Arizona-Fox News Per Trump perdere eventualmente l'Arizona significa dover affrontare la missione apparentemente impossibile di sbancare tutti e quattro gli altri Stati in bilico. Consapevole di questo, scrive Ansa, nel pieno della notte elettorale Trump ha mandato avanti il genero Jared Kushner, chiedendogli di mettere una buona parola alla luce dei suoi rapporti stretti con Murdoch. Murdoch è il padrone di Fox News, l'emittente conservatrice che assegna a Biden l'Arizona. Secondo indiscrezioni nel 2008 sarebbero stati proprio Rupert e l'allora moglie Wendi Deng ad aiutare Kushner e Ivanka Trump a ricucire i rapporti dopo una breve rottura. Di fronte al fallito tentativo di Kushner, Trump, sentitosi tradito dalla sua emittente preferita, ha deciso di chiamare direttamente Murdoch. Ma anche il presidente si è scontrato con un muro: nonostante le urla, Murdoch ha risposto picche. Anche se con il passare delle ore il vantaggio di Biden in Arizona è andato via via consolidandosi, Trump e la sua campagna non mollano. E in un comunicato al vetriolo hanno attaccato il responsabile del 'Fox News Decision Desk', Arnon Mishkin. "Ha assegnato in modo prematuro l'Arizona", ha affermato lo staff del presidente, ricordando velenosamente come Mishkin sia iscritto al partito democratico e nel 2020 votò per Hillary Clinton. Secondo quanto raccontano i ben informati, la decisione di chiamare l'Arizona così presto avrebbe creato tensioni anche all'interno della stessa Fox, con alcuni che avrebbero lamentato come la decisione sia stata dettata dalla voglia di dimostrare a tutti i costi di non 'tifare' per Trump a scapito dell'accuratezza. 19:20 Nevada: i tempi si allungano

Le autorità della contea di Clark, in Nevada, hanno appena annunciato che il conteggio dei voti potrebbe prolungarsi fino al 12 novembre. Il grosso dei voti sarà scrutinato entro il fine settimana, ma servirà più tempo per ultimare il conteggio degli ultimi voti arrivati per posta. 19:12 Biden allunga in Nevada Il margine dello sfidante democratico su Donald Trump è al momento di circa 12mila voti. Il Nevada assegna 6 grandi elettori, esattamente il numero che manca a Biden per arrivare a 270 e vincere le elezioni. Il Nevada è tra gli Stati in cui la campagna elettorale di Trump intende avviare un'azione legale: l'accusa, stando a quanto riporta Reuters, è di avere contato i voti di elettori che non risiedono più nello Stato. 18:21 Dall'Arizona al Texas: il cambiamento demografico spinge i democratici In Arizona, dove Biden ha un margine rassicurante su Trump, un elettore su quattro è ispanico: i cambiamenti nella composizione dell'elettorato obbligano i repubblicani ad adeguare le loro strategie se non vogliono perdere le loro roccaforti storiche 16:54 Comunque finisca il conteggio dei voti, si è capito che Trump non è un’increspatura nella democrazia americana: è l’interprete di un nuovo modo di fare politica a cui rispondere con altrettanta radicalità, con il coraggio di affermare valori e praticare politiche certo più nobili e di segno opposto ma altrettanto drastiche di quelle tentate da lui. Lo scrive Stefano Feltri, direttore del quotidiano Domani. 16:52

Le immagini dell'Election Day