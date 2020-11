Usa 2020: Biden avanti negli Stati chiave di Winsconsin e Michigan

Tra Joe Biden e Donald Trump è un testa a testa senza esclusione di colpi. Trump parla già di brogli elettorali e si appresta a contestare il voto (persino Twitter segnala come "fuorvianti" le informazioni divulgate dal presidente uscente), mentre lo staff di Biden dice: "Difenderemo questo voto".

Il voto per posta sarà decisivo per stabilire il futuro presidente degli Stati Uniti. Una modalità di voto tradizionalmente scelta dai democratici. Ma ci potrebbero volere giorni prima di arrivare al risultato finale. "Non avremo pace finché l'ultimo voto non sarà contato" twitta Biden.

Intanto le ultime notizie danno Biden in vantaggio in Michigan e Wisconsin, due Stati in bilico. Mentre in Pennsylvania è in vantaggio Trump.

Biden il favorito

Il favorito resta Biden, con 238 grandi elettorali contro i 213 di Trump, che dal canto suo sembra comunque avere più possibilità del previsto di ricostruire quel 'muro rosso' che lo portò alla vittoria 4 anni fa (Il Presidente ha conquistato sia la Florida che il Texas - cosa non certo scontata, alla vigilia). Unica certezza per i dem, al momento, è il mantenimento del controllo della Camera dei Rappresentanti.

Al momento, oltre che in Iowa, Trump si è riconfermato in Florida ed Ohio, dove Joe Biden era dato dai sondaggi rispettivamente come vincente e in un sostanziale testa a testa. Ancora una volta, dunque, il magnate e Presidente in carica ha sbaragliato i pronostici; ma a questo punto è chiaro che, comunque vada, la corsa per lui non sarà in discesa come nel 2016. Anche in Texas, dove una sua sconfitta appariva più improbabile, sondaggisti e analisti credevano comunque possibile una rimonta di Biden, per via del cambiamento demografico che negli ultimi quattro anni ha portato molti residenti californiani - stremati dalla crisi degli alloggi - a trasferirsi negli stati confinanti.

Un fenomeno, quest'ultimo, che potrebbe aver contribuito in maniera determinante alla prima vera sorpresa in questa corsa elettorale, ovvero alla vittoria di Biden in Arizona, primo stato a passare di mano, dove il dominio repubblicano durava ormai dal 2000.

Per ottenere la presidenza, lo sfidante democratico ha bisogno ora di riportare una vittoria in Georgia e Nevada, a patto di strappare poi a Trump uno stato qualsiasi tra Pennsylvania, Michigan e Wisconsin (in questi ultimi due Stati Biden è avanti).

Il che pone un grosso problema, dato che proprio in queste zone lo scrutinio dei voti inviati per posta sta andando per le lunghe, e dunque bisognerà attendere ancora 2 o 3 giorni, presumibilmente fino a venerdì, per conoscere l'esito finale.

"Abbiamo ancora un milione di voti da scrutinare - ha dichiarato in proposito Tom Wolf, governatore della Pennsylvania , uno degli stati maggioramente contesi in questa corsa - e abbiamo intenzione di conteggiarle fino all'ultima, come promesso agli elettori".

Il candidato democratico ha parlato ai suoi sostenitori poco prima dell'una di notte dal suo quartier generale del Delaware. "Sarà lunga e lo sappiamo, ma mi sento in buona posizione per vincere le elezioni. Dobbiamo essere pazienti ed aspettare la fine dello scrutinio, fino al conteggio dell'ultima scheda". Trump, dal canto suo, ha da subito accusato i rivali di voler "rubare" il voto, rivendicando la vittoria su twitter, prima ancora che dalla Casa bianca.

Al momento, dato lo stallo all'orizzonte e il ricorso promesso da Trump, anche Biden ha annunciato di aver mobilitato il suo staff legale

Cosa è successo durante la notte

Quattro anni fa, dopo poche ore, era già chiaro che Hillary Clinton avrebbe perso le elezioni. Ma così non è nel 2020, e il risultato - alle prime luci dell'alba italiana - rimane ancora incerto.

In prima battuta, i due candidati si sono assicurati alcune delle rispettive roccaforti elettorali. Hanno vinto ciò che ci si aspettava che vincessero.

Tuttavia, se la Florida alla fine si è colorata ancora una volta del rosso repubblicano, in alcuni Stati in bilico come Georgia e North Carolina si rimane ancora con il fiato sospeso.

Potrebbero essere ancora una volta decisivi quegli stessi Stati che hanno fatto trionfare Trump allora: Michigan, Pennsylvania e Wisconsin. Ma per conoscere i risultati definitivi di questi ultimi tre potremmo dover aspettare fino a 48 ore (per la Pennsylvania, si parla del primo pomeriggio di mercoledì).

Affluenza record

Ricordiamo che per diventare presidente degli Stati Uniti d'America non serve ottenere più "voti popolari", bensì assicurarsi il sostegno di almeno 270 grandi elettori.

Prima della chiusura delle urne in Indiana e Kentucky, i primi Stati a tirare le somme, avevano già votato 102 milioni di americani: un numero record per le elezioni USA (35,9 milioni di voti di persona e 64,8 milioni per corrispondenza) ed equivalente al 73% dei voti del 2016.

Questa cifra fa prevedere un'affluenza superiore ai 136 milioni di elettori (il 55.7%) di quattro anni fa. Ricordiamo che l'affluenza negli USA è tradizionalmente bassa e non supera la soglia del 60% da quando il repubblicano Richard Nixon conquistò la Casa Bianca nel 1968.

Il mondo intero è incollato allo schermo e resta in attesa dei risultati finali, sapendo di essere al bivio tra due visioni del futuro mai come stavolta totalmente contrapposte.

La cronaca della notte elettorale

06:27 Per confrontare la mappa elettorale del 2020 con quella degli anni passati, cliccate qui. Qui sotto trovate quella del 2016. 13:41 Stallo protratto, per i risultati servirà tempo Lo stallo tra i due candidati si protrae ormai da ore. Mentre scriviamo - con il conteggio ancora fermo a 238 voti elettorali per Biden contro 213 per Trump (e su una soglia necessaria di 270) - diviene sempre più evidente la centralità del voto postale, il cui scrutinio, proprio negli stati chiave del Midwest, procede a rilento e potrebbe richiedere ore, se non giorni. Il nostro liveblogging termina dunque qui. Vi ringraziamo per averci seguito e vi invitiamo a rimanere collegati alla nostra diretta e al nostro sito per ulteriori aggiornamenti. Sono le 13.45, al momento di congedarci, mentre questo è il fuso statunitense: New York / Washington - 7h45

Chicago - 6h45

Denver / Phoenix - 5h45

Los Angeles - 4h45

Anchorage (Alaska) - 3h45

La senatrice Joni Ernst manterrà il suo seggio al Senato in Iowa. I democratici speravano di conquistare qui uno scranno prezioso con la candidata Theresa Greenfield, una donna d'affari mai eletta finora. Ora i dem hanno ancora meno opzioni per ribaltare i rapporti di forza alla Camera Alta del Congresso. Avrebbero bisogno di vincere quattro seggi per ottenere la maggioranza, soprattuto dopo aver perso la sfida in Alabama contro Tommy Tuberville, un ex allenatore di football.

