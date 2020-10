I contagi in Italia hanno superato quota 15mila. Da questo weekend coprifuoco notturno anche nel Lazio, oltre alla Lombardia e alla Campania. La Lombardia è la regione che preoccupa di più per questo i centri commerciali resteranno chiusi nel weekend e da lunedì si farà la didattica a distanza nelle scuole superiori. Due ospedali covid creati a Bergamo e Milano per la prima ondata saranno riaperti.

Morto un volontario per il vaccino sperimentale

È morto uno dei volontari nella sperimentazione del vaccino contro il Covid-19 che è allo studio dal colosso farmaceutico Astrazeneca assieme all’università di Oxford. Lo rende noto l’università federale di San Paolo, in Brasile, dal momento che il volontario è di nazionalità brasiliana e che l’istituto di ricerca sta collaborando nella fase 3 del rilascio del vaccino.

Spagna, superato il milione di casi

La Spagna ha superato il milione di casi di coronavirus. Si tratta del primo paese dell’Europa occidentale a raggiungere questa cifra. Il numero dei morti nella penisola iberica ha superato i 34mila unità.

Francia, verso la proroga dell'emergenza

L'allerta in Francia non è che all'inizio. Il governo vuole prolungare lo stato di emergenza fino a febbraio e applicare misure transitorie fino al primo aprile. Questo è quanto contenuto in un progetto di legge che sarà esaminato dall'Assemblea nazionale questo weekend. Presto, oltre alle 9 città già in coprifuoco, se ne potrebbe aggiungere altre. Spaventa il dato dei malati in terapia intensiva che ha superato le 2mila unità.

Regno Unito, South Yorkshire nella fase 3

Nel Regno Unito da sabato anche il South Yorkshire passerà al livello di allerta 3. Pub e bar resteranno chiusi e sarà vietato incontrare gli amici. In cambio il governo ha concesso alla regione 45 milioni di euro di aiuti. Ora anche all'aeroporto di Heathrow sono disponibili i test rapidi per i passeggeri con risultati in un'ora.

Germania, contagiato ministro della Salute

In Germania persino la Cancelliera Merkel si è spesa con un video-messaggio chiedendo ai cittadini di stare a casa. Anche il ministro della Salute, Jens Spahn, è stato contagiato. La scorsa settimana aveva divulgato le sue immagini mentre si vaccinava contro l'influenza per dare il buon esempio. Non si esclude la possibilità di nuovi lockdown locali. 1700 soldati son ostati impiegati per il tracciamento dei contatti dei positivi.