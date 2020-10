Kirghizistan nel caos: indetto il coprifuoco, carri armati in strada

E' piombato nel caos più total il Kirghizistan dopo le proteste di piazza a cui è seguito l'annullamento per brogli e voto di scambio delle elezioni politiche del 4 ottobre.

Il presidente Soronbay Jeenbekov ha dichiarato lo stato d'emergenza, compreso coprifuoco, per 15 giorni, a Biškek si sono visti i carri armati in piazza ma non è chiaro se le forze armate obbediranno agli ordini.

La misura è stata presa per tentare di placare gli scontri tra opposte fazioni politiche che imperversano nel Paese dal giorno del voto; si fronteggiano per lo più i sostenitori dell'ex presidente Almazbek Atambayev e quelli dell'aspirante primo ministro Sadyr Zhaparov, liberato dal carcere dagli stessi manifestanti e nominato premier dall'opposizione parlamentare dopo il voto; Zhaparov ha promesso una riforma costituzionale e poi il voto per le presidenziali, Atambayev ha pregato la folla di dimostrare pacificamente, lo ha fatto esponendosi direttamente nella pubblica piazza. Anche lui, che era in carcere condannato per corruzione, è stato liberato dai manifestanti. Qualcuno dei suoi oppositori, poco dopo il suo discorso, ha provato a sparargli mentre era in automobile, un fatto che dà il segno del clima.

La situazione nella ex repubblica sovietica arroccata sulle montagne verso il confine cinese, è confusa, la presidenza traballa. Il presidente prima di indire lo stato d'allerta ha sollevato il primo ministro, nominato dall'opposizione parlamentare, dal suo incarico ma di fatto, nel Paese, la guida non è certa.

"Stiamo testimoniando una minaccia reale all'esistenza del nostro Stato", ha detto il presidente Jeebenkov. Il capo di Stato resiste anche se gli oppositori, fomentati dall'andamento del voto e dall'esito che ha favorito partiti filo-governativi, gli chiedono di dimettersi. A nulla è servito il pronto annullamento del voto da parte della commissione elettorale: la piazza non si è placata.

In tutto ciò, qual è la posizione di Mosca? Il portavoce del Cremlino ha detto che "la situazione è da stabilizzare prima che scivoli nel caos più totale", ma ancora non si concretizzano azioni.