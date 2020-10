Balzo in avanti dei contagi da coronavirus in tutta Europa, dai Paesi Bassi alla Repubblica Ceca all'Ucraina, passando per la Germania e il Belgio. Qui una nuova stretta è stata imposta dal governo ai bar di Bruxelles, esattamente come a Parigi: devono chiudere. Abbasseranno le saracinesche per un mese, per le riunioni private resta il limite di vedere pochi amici, in casa si può stare al massimo in 4, bimbi esclusi. Il primo ministro ha ricordato a tutti che è nelle mani di ognuno evitare misure più severe.

Anche In Scozia i pubs e i caffè chiudono da venerdì per 15 giorni, però solo nell'area centrale della regione comprese Glasgow ed Edimburgo, altrove coprifuoco dalle 18; "qui pubs, bars, ristoranti e caffe potranno operare su orari ristretti, dalle 6 alle 18 servendo solo cibo e analcolici - ha spiegato la prima ministra Nicola Sturgeon - I ristoranti degli hotel potranno operare oltre le 18, solo per gli ospiti e senza servire alcol".

In Italia dopo l'approvazione delle camere è diventata dpcm la risoluzione di maggioranza che proroga lo stato d'emergenza al 31 gennaio e obbliga a portare la mascherina in strade e luoghi pubblici su tutto il territorio nazionale salvo passeggiate in luoghi isolati o nella natura. Previste multe fino a 1000 euro per chi non rispetta l'obbligo e il primo ministro raccomanda la mascherina anche in casa se si vedono amici. Le misure sono in vigore da questo giovedì.

Colpiti anche i Paesi dell'est: La Repubblica ceca registra il numero di positivi più alto dall'inizio della pandemia, niente concerti e vari eventi pubblici. Limitati anche qui gli orari di apertura di bar e ristoranti, che in questo autunno sembrano essere i grandi incriminati della diffusione del virus.

