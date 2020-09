Un milione di vittime, causati dal Covid-19.

Oltre 33 milioni di casi accertati.

Dati-simbolo di questa pandemia, dati che spaventano, ancora.

E potrebbero diventare due milioni...

E, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, i morti potrebbero diventare due milioni, se i paesi non prenderanno i necessari avvertimenti, avverte l'OMS.

Una zona particolarmente critica, ora, è l'Indonesia.

3.874 casi positivi in più nelle ultime 24 ore.

In totale: oltre 276.000 contagi e 10.396 vittime.

Dati piccoli per un paese grande come l'Indonesia, ma cifre in aumento nelle ultime settikane.

E aAl cimitero di Pondok Ranggon di Jakarta, ormai, non c'è più posto.

Avvertimenti anti Covid-19 sui muri di Jakarta. Tatan Syuflana/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Cina sotto controllo

Situazione che appare sotto controllo, viceversa, in Cina e sopratutto a Wuhan, città d'origine del primo focolaio di Coronavirus.

Ora l'area più sotto esame è quella della città di Qingdao, nella provincia orientale di Shandong.

L'Italia regge, il Regno Unito "doppia" la Russia

"Rischio biologico" c'è scritto all'ospedale Casal Palocco - Covid 3 di Roma, aperto in marzo.

Ma in Italia la situazione è meno drammatica, dal punto di vista del numero dei contagi, rispetto a Francia, Spagna e Regno Unito, il primo paese europeo per numero di vittime, il doppio - secondo i dati ufficiali - della Russia (41.000 contro 20.000: a fronte di un terzo dei casi positivi, 429.000 nel Regno Unito, oltre un milione e 150 mila in Russia).

Casal Palocco Covid-3 Hospital, Roma. Screenshot AP

Yangon chiude, Melbourne riapre

Nel mondo, ci sono paesi che hanno chiuso - come Israele - e che stanno chiudendo, come Yangon, la città più grande del Mynamar, sottoposta ad una dura quarantena da sabato, e altri paesi che stanno riaprendo, come lo stato australiano del Victoria e l'area metropolitana di Melbourne: da lunedi finisce il secondo confinamento, durato tre settimane.

