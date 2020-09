Fumo rosso su San Francisco

San Francisco e buona parte della California si sono svegliati sotto una fitta coltre di fumo arancione, tanto densa di ceneri e gas da oscurare perfino la luce del sole. Da giorni le fiamme stanno devastando la costa occidentale degli Stati Uniti, spargendo gigantesche colonne di fumo.

Qualcosa che i residenti fanno fatica a spiegarsi. "Cosa da pazzi, sono le 11 e 15 di mattina, ed è quasi come nel cuore della notte". "Dicono che provenga dall'Oregon, centinaia di miglia distante. E in questo momento sembra l'apocalisse. In pieno giorno è come se fossimo di notte".

Gli incendi si sono estesi dallo stato di Washington, che confina con il Canada, fino a San Diego, nella California meridionale. In Oregon sono finiti in cenere 120.000 ettari di bosco e almeno cinque comunità sono state quasi completamente distrutte da incendi che per la governatrice Kate Brown sono "senza precedenti nella storia" dello stato.