Extinction Rebellion blocca la distribuzione dei giornali

Se siete nel Regno Unito e non trovate in edicola il vostro giornale preferito, il Times o il Daily Telegraph o il Sun, sappiate che è colpa degli attivisti per il clima Extinction Rebellion, che venerdî sera hanno bloccato le strade di fronte a due rotative di proprietà della famiglia Murdoch a nord di Londra e vicino Liverpool. Decine di manifestanti si sono sdraiati o si sono incatenati davanti ai cancelli delle tipografie.

L'obiettivo era dare fastidio ai giornali colpevoli di non dare abbastanza spazio ai problemi climatici. Nelle prime ore di sabato è intervenuta la polizia che ha arrestato oltre 70 persone.

Gli attivisti hanno dato il via il primo settembre a 10 giorni di protesta con una marcia verso il parlamento britannico.

In programma hanno anche la "marcia della vergogna" verso la Banca d'Inghilterra, il "carnevale della corruzione" vicino ai palazzi della finanza e una manifestazione silenziosa davanti a Buckingham Palace.

L'anno scorso, sono stati effettuati più di 1.700 arresti durante la ``"rivolta autunnale'' di 10 giorni di Extinction Rebellion, che ha interrotto il traffico e le attività commerciali in diverse parti del Regno Unito.

Le reazioni

Newsprinters, che gestisce le tipografie, ha detto che la protesta è stata un ``"attacco a tutta la stampa libera''.

Il primo ministro Boris Johnson ha affermato su Twitter che ``"è del tutto inaccettabile cercare di limitare l'accesso del pubblico alle notizie in questo modo''.

Anche le associazioni di giornalisti hanno criticato l'interruzione. Ian Murray, direttore esecutivo della Society of Editors, ha affermato che la protesta pacifica è un diritto, ma ``"non è accettabile per coloro che desiderano che solo la propria voce venga ascoltata per tentare di mettere a tacere gli altri''.