I migliori No comment della settimana. Dalle imprese nel deserto dell'Arabia Saudita di due giovani che cercano di surfare ai giochi nell'aria con tanto di incidente a Taiwan. Una spettacolare gara di auto d'epoca a Snetterton in Inghilterra alle proteste a Parigi dove è stato allestito un campo migranti davanti al municipio per chiedere un'accoglienza "degna" e un alloggio. Infine a Mumbai in India la tradizionale festa dei fiori.