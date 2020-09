Navalny: la pista dell'intelligence militare russa

Un segnale a Putin per rivendicare la difesa di depositi di armi chimiche russe che si troverebbero in Siria e in Bielorussia. Nel presunto avvelenamento di Alexei Navalny con il Novichok, l'esperto di sicurezza Mario Scaramella vede la firma dell'intelligence militare centrale russa. Una reazione, insomma, anche alle incertezze in Bielorussia da parte di chi - dice - ha sempre gestito i programmi segreti russi sulle armi chimiche.

Bielorussia: "Quanto sta accadendo è intollerabile l'establishment militare russo"

"L'intervento su Navalny è un segnale verso tutti - ci dice Mario Scaramella -. E quindi un probabilmente anche un segnale da parte dell'intelligence centrale militare, verso lo stesso Putin. Non siano tollerate queste perdite di terreno. Quello che sta accadendo oggi in Bielorussia, l'indipendentismo, i movimenti democratici in Bielorussia, sono intollerabili per l'establishment militare".

Caso Navalny: "Evidente rivendicazione dell'intelligence centrale militare"

Sul piano interno, aggiunge ancora Scaramella, quanto accaduto è di una gravità inaudita e prova la portata degli interessi in ballo: "L'uso di un'arma chimica sul territorio russo, contro il capo dell'opposizione russa, è una cosa mai vista dai tempi della caduta dell'Unione Sovietica. E' evidentemente una rivendicazione della supremazia militare dell'intelligence centrale militare di Mosca".

Alexei Navalny Pavel Golovkin/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Navalny tra Berlino e Mosca. Un braccio di ferro su vecchie ruggini

Allo stesso tempo, sempre secondo Scaramella, il ruolo della Germania nel caso Navalny, affonda le radici nell'omicidio di un ex comandante ceceno, avvenuto lo scorso anno a Berlino. "Per la Germania - ci dice - è l'occasione di dire al Cremlino: 'Dovete interrompere definitivamente qualsiasi interferenza nella nostra sicurezza nazionale".