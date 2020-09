Un delitto che ha sconvolto un intero paese.

C'è grande attesa in Slovacchia per la sentenza sull'omicidio del giornalista Ján Kuciak e della fidanzata Martina Kušnírová (entrambi 27 anni), assassinati a colpi di pistola nella loro casa alla periferia di Bratislava, il 21 febbraio 2018.

L'immagine simbolo di un delitto che ha sconvolto un intero paese. Bundas Engler/Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.

Gli imputati sono: Miroslav Marcek, l'esecutore materiale.

Tomas Szabo, Alena Zsuzsova e l'uomo d'affari Marian Kočner i presunti mandanti.

"Non sono un assassino"

Secondo l'accusa, Marian Kočner ha ordinato l'omicidio di Kuciak per vendicarsi degli articoli che descrivevano i suoi rapporti con i politici, anche con l'allora premier slovacco Robert Fico, accusando di corruzione il mondo della politica e dell'imprenditoria.

Nel suo ultimo appello di luglio, Kočner ha respinto le accuse.

"Non sono un santo, ma non sono neanche un assassino. Non sono certo un pazzo che non capirebbe a cosa porterebbe l'uccisione di un giornalista", ha detto alla corte.

A giugno si era rivolto al padre di Kuciak : "Mi dispiace per quello che è successo a suo figlio, mi creda, ma io non c'entro niente".

Il ricco e potente businessman slovacco Marian Kočner, presunto mandante dell'omicidio-Kuciak. AP

Il sicario ha confessato

Durante il primo processo, il sicario ex militare Miroslav Marcek si è dichiarato colpevole dell'omicidio - ma ha negato ogni coinvolgimento di Kočner - ed è già stato condannato a 23 anni di reclusione.

La richiesta del pubblico ministero per l'uomo d'affari e per gli altri due imputati è una condanna a 25 anni.

Già condannato a 15 anni di carcere anche Zoltan Andrusko, considerato l'intermediario nella trattativa tra i mandanti e l'assassino.

L'omicidio di Ján Kuciak e della fidanzata scatenò, due anni fa, una forte ondata di proteste in tutta la Slovacchia, portando alla caduta del governo (15 marzo 2018).