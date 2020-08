Libano: il presidente Aoun chiede che sia proclamato Stato laico - Hezbollah pronto a discutere

I giovani libanesi protestano per chiedere il cambiamento: come dar loro torto? È quello che s'è chiesto in un intervento sotto forma di intervista alla televisione pubblica il presidente libanese, Michel Aoun. E la risposta è chiara: "loro sono il futuro del Libano, e quindi per il loro bene e per il bene del loro futuro è ora di dar loro ascolto", ha detto.

Ed ecco la proposta:

"Siccome credo che solo uno Stato secolare sia in grado di proteggere e preservare il pluralismo in un contesto realmente unitario, io chiedo che si proclami il Libano Stato laico"

Il fatto che il tradizionale sistema di quote e le influenze settarie fossero ormai un elemento di stallo era stato sottolineato da molti, in particolare dalla Francia che in questo periodo sembra ritrovare un ruolo di tutela in Libano. La cosa sorprendente è che proprio il leader degli Hezbollah, Hassan Nasrallah, abbia garantito disponibilità a discutere con i francesi su un nuovo contratto politico per il Libano, a condizione che ci sia consenso nazionale. E ha anche promesso collaborazione per la formazione del nuovo governo, che dovrebbe avvenire nelle prossime ore. Il primo ministro sarebbe, secondo fonti ben informate, l'attuale ambasciatore in Germania, Mustapha Adib. Tutto questo proprio nel momento in cui il presidente francese, Macron, torna in Libano.