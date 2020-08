Un chiaro messaggio ambientalista per alcuni. Per altri un'attrazione e un divertimento. Un enorme gorilla di montagna è spuntato a Manhattan, ma non sull'Empire State Building come nel film. Ma al Bella Abzug Park di Hudson Yards. Si tratta di una vera e propria opera d'arte.

"King Nyani" è una statua in bronzo di 4,5 tonnellate ispirata alla storia di King Kong, la più grande statua di gorilla al mondo. E' stata realizzata dagli artisti australiani Gillie e Marc Schattner per sensibilizzare l'opinione pubblica sui pericoli d'estinzione dei gorilla. UN allarme recentemente lanciato anche dal WWF. I visitatori possono scattarsi selfie con la gigantesca scultura utilizzando l'hashtag #LovetheLast e condividerla sui social media.