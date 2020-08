Primo salto della storia da un aereo elettrico

no comment

In Svizzera primo salto nella storia da un aereo elettrico. L'aereo, caricato esclusivamente con energia fotovoltaica, è decollato dall'aerodromo vodese. Ai comandi vi era il pilota spagnolo Miguel Iturmendi.

Protagonista di questa impresa, Raphaël Domjan, progettatore e futuro pilota dell'aereo solare stratosferico SolarStratos. Si è lanciato nel vuoto a una quota di 1520 metri, raggiungendo una velocità di oltre 150 km/h prima. Alla fine è atterrato davanti a una serie di invitati riuniti alla base di SolarStratos.

Per Domjan questa impresa vuole essere un messaggio di speranza per le generazioni future: "potranno sempre sognare e realizzare attività quali il paracadutismo, ma senza emissioni a effetto serra e in un silenzio assoluto".

