Violenti inondazioni a Dereli in Turchia

no comment

rSi scava sotto le macerie. Si cercano feriti e si cerca di salvare quello che si riesce. Questa la situazione nnella zona di Dereli, uno dei distretti della provincia di Giresun, in Turchia. ITutta òa regione è stata colpita da abbondanti precipitazioni. Le forti piogge hanno provocato violente inondazioni, e frane, mettendo in pericolo e in difficoltà la popolazione.