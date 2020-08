Sono già quasi 810.000 le vittime in tutto il mondo della pandemia causata dal Coronavirus.

L'America Latina e i Caraibi sono le regioni più colpite con 254.897 morti e più della metà dei decessi dovuti a Covid-19 sul pianeta sono stati registrati in quattro paesi: Stati Uniti (175.416), Brasile (113.358), Messico (59.610) e India (55.794).

Il numero dei decessi causati dalla malattia è raddoppiato dal 6 giugno e dal 5 agosto sono stati registrati più di 100.000 nuovi decessi in 17 giorni.

E siamo in un momento in cui molti paesi stanno affrontando un'impennata di nuovi casi e stanno quindi aumentando le restrizioni.

Dopo gli oltre 1.000 positivi di sabato, in Italia Il governo esorta soprattutto i giovani a rispettare i gesti barriera anche in spiaggia, anche durante le vacanze.

La maggior parte dei nuovi contagi si contano tra gli italiani di ritorno dai viaggi estivi. scoperti grazie a test potenziati su tutto il territorio nazionale.

La spiaggia di Santa Marinella, vicino Roma. Screenshot AP Photo

Tutti a due metri di distanza a Birmingham, la seconda città più grande del Regno Unito oltre un milioni di abitanti.

Ma le restrizioni più severe riguardano tre città del nord-ovest dell'Inghilterra: Oldham, Pendle e Blackburn.In otale: oltre 300.000 persone

Qui è vietato ai residenti di invitare amici e parenti anche a casa propria, i matrimoni sono limitati a 20 invitati e i trasporti pubblici sono fermi dalla mezzanotte di sabato.

La distanza giusta, a Birmingham, è due metri. Screenshot AP Photo

Concerto-test in Germania, a Lipsia, con il cantante Tim Bendzko.

Un esperimento dell'Ospedale Universitario di Halle per una simulazione reale di possibile trasmissione del virus in un evento con 1.500 persone presenti, in rispetto dei protocolli sanitari.

I risultati dell'esperimento sono attesi nelle prossime settimane.

A tutti gli spettatori è stato effettuato un test del Coronavirus in anticipo, con esito negativo, e tutti hanno dovuto indossare mascherine protettive per l'intera giornata di test.

I ricercatori hanno equipaggiato ogni volontario con tracciatori a contatto per registrare i loro percorsi nell'arena e tracciare il percorso degli aerosol - le piccole particelle che potrebbero trasportare il virus - che hanno emesso mentre si mescolavano e parlavano.

Sono stati usati disinfettanti fluorescenti per evidenziare quali superfici al concerto sono state toccate più frequentemente.

Alla fine, il cantante Tim Bendzko ha dichiarato: "Il concerto era solo una scusa, ma ci siamo divertiti comunque, facendo qualcosa di utile".

Controlli di sicurezza all'Arena Leipzig. Screenshot AP Photo

Sabato sono stati segnalati 3.602 nuovi casi in Francia, dopo i 4.586 del giorno precedente. Con l'avvicinarsi dell'inizio del nuovo anno scolastico, il governo ha decretato l'obbligo di indossare mascherine nelle scuole per chi ha più di 11 anni.

È già obbligatoria in interi quartieri di Parigi e di altre grandi città come Lione, Tolosa e Nizza.

La Spagna, pur avendo già posto rigide restrizioni, mascherina ovunque e e milioni di test, sta diventando ancora una volta uno dei paesi più colpiti, con più di 8.000 casi positivi in un giorno.

Una semplice raccomandazione finora, l'uso delle mascherine è ora obbligatorio sui mezzi di trasporto pubblici in Danimarca.

In Asia, la Corea del Sud, che finora aveva controllato con successo l'epidemia attraverso una sofisticata strategia di test e di rintracciamento dei contatti delle persone infette, ha registrato più di 300 nuovi casi di Covid-19 in due giorni consecutivi, di cui 332 sabato, un record negativo da marzo.

Di conseguenza, le autorità hanno annunciato l'estensione di restrizioni più severe nell'area di Seoul a tutto il paese, a partire da domenica.

In Cina, a Wuhan, città d'origine della pandemia, hannio fatto addirittura la festa della birra, terminata proprio sabato sera.

Ê Il primo evento di intrattenimento su larga scala da quando l'isolamento della città è stato revocato l'8 aprile. L'amministrazione locale ha allestito decine di sedi del festival con l'obiettivo di riaccendere l'economia della città, che ha più di 10 milioni di persone. Decine di migliaia di visitatori si sono presentati il primo giorno del festival, cogliendo di sorpresa sia gli organizzatori che i venditori.

Via la mascherina, a Wuhan! Screenshot AP Photo

L'India ha imposto misure severe per ridurre il rischio di contagi durante la festa religiosa di Ganesh, una delle più importanti del paese.

Dura dieci giorni ed è l'occasione di grandi processioni per l'immersione, nel Mar Arabico, di imponenti effigi del dio indù Ganesh.

L'accesso alle spiagge è stato ridotto, così come le dimensioni delle statue.

In Argentina, la provincia settentrionale di Jujuy, una delle più povere, sta vivendo un aumento esponenziale del numero di casi e i medici si stanno preparando al rischio di "collasso" del sistema sanitario. Il 30% del personale sanitario è stato infettato.

Il Venezuela, da parte sua, ha ricevuto sabato 73 tonnellate di aiuti medici dalla Spagna e dal Portogallo per far fronte alla pandemia.