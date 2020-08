Convertire la propria attività imprenditoriale ai tempi del Covid. Magari per aiutare i neo-genitori a far conoscere il neonato ai parenti, mantenendo la distanza fisica. A Monterrey nel nord del Messico una ditta che prima del Covid organizzava feste, ha riconvertito due furgoni pubblicitari in cabine trasparenti per 'baby parade'. I genitori vi salgono col piccolo e i parenti possono conoscerlo attraverso il vetro. Possono anche lasciare dei regali in una parte isolata del veicolo.

Per la "Baby Cabin Parade", il neonato Luca è stato già orgogliosamente mostrato ai suoi parenti nella città di Monterrey.

Una quindicina di genitori, la maggior parte dei quali nuovi arrivati ​​e desiderosi di presentare i propri figli, hanno già pagato per il servizio di circa 40 dollari l'ora, e ci sono prenotazioni fino a ottobre, ha detto all'Afp Rogelio Gil, uno dei proprietari dell'azienda.

Il Covid-19 ha avuto un forte impatto sull'economia messicana, che nel secondo trimestre ha avuto un calo del 17,3%, il più grande dall'inizio della registrazione nel 1983.