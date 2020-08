Covid-19: Corea del Nord tra paure e restrizioni

no comment

La Corea del Nord intensifica le misure contro il coronavirus: autobus e treni disinfettati, controlli della temperatura, mascherine per il viso vengono applicati nel sistema di trasporto pubblico di Pyongyang.

La Corea del Nord - il cui sistema sanitario fatiscente farebbe fatica a far fronte a una grave epidemia - ha a lungo sottolineato il fatto di non aver avuto casi di malattia.

Tuttavia, dopo il primo caso sospetto in luglio (un ex disertore di ritorno dal Sud, ancora in attesa di conferma...), ha innalzato i livelli di protezione.

Alla stazione ferroviaria della capitale, i visitatori in mascherina ora controllano la temperatura prima di poter entrare nell'edificio.