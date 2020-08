La crisi Covid-19 manda il Regno Unito in recessione

Per l'economia britannica non si tratta solo di una frenata. Il Paese è per la prima volta, dopo 11 anni, in recessione tecnica. Il colpo di grazia è arrivato dalla pandemia da Covid-19, che ha rallentato quasi tutte le attività.

I dati dell'Ufficio di statistica nazionale (ONS) britannico, mostrano nel secondo trimestre una flessione del PIL del 20,4%, con i settori manifatturiero e dei servizi che registrano una discesa di circa il 20%, e quello delle costruzioni del 35%.

I dati dell'Office for National Statistics (ONS) sul PIL britannico Euronews

"Se qualche mese fa dicevamo che i tempi duri stavano arrivando, oggi i numeri ci dicono che li stiamo vivendo", ha commentato il ministro delle Finanze britannico Rishi Sunak.

Per un confronto, il calo trimestrale nell'eurozona è stato del 12,1%, in Italia - primo Paese europeo a subire l'onda d'urto del coronavirus - del 12,4%; negli Stati Uniti del 9,5%, in Canada del 12%, in Giappone del 7,6%.

Il calo del PIL in Europa, Stati Uniti, Canada, Giappone - Fonte ONS Euronews

I dati del Regno Unito relativi ai mesi aprile-giugno si spiegano con l'avvio tardivo del lockdown e la sua maggiore durata, vista l'impennata dei contagi arrivati a 313402, con46611 vittime, secondo i dati della Johns Hopkins University,

"Centinaia di migliaia di persone hanno già perso il lavoro e purtroppo sarà così per molte altre. Tuttavia, nonostante ci attendano decisioni difficili, nessuno verrà lasciato senza speranza o opportunità", ha rassicurato il Ministro.

La risposta del governo non sarà l'austerity, ha detto ancora, ma a ottobre si metterà fine al Job retention scheme, ovvero la cassa integrazione per le imprese colpite dalla crisi sanitaria.

Ma c'è un'altra nube all'orizzonte. Il Regno Unito deve fare i conti con la Brexit.

L'economista James Smith ricorda che il periodo di transizione si chiuderà alla fine di quest'anno. E che si arrivi ad un accordo o meno, ci saranno nuovi costi per le imprese".

Ecco perchè, nonostante numerosi analisti prevedano una ripresa in ottobre dell'economia nell'Unione europea dopo il picco della crisi Covid-19, nella fuoriuscita Gran Bretagna non si dormono sonni tranquilli.