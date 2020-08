C'è anche il Piemonte tra le regioni che stanno valutando la possibilità di irrigidire le misure volte a contrastare i cosiddetti contagi "di ritorno". Allo studio, come riportato dall'agenzia Ansa, ci sarebbero misure per monitorare e contenere eventuali infezioni tra i cittadini di rientro da diversi paesi, primi fra tutti Croazia, Spagna e Grecia.

Quella sabauda si aggiunge così all'elenco delle amministrazioni che stanno cercando di porre un freno alla risalita dei contagi, la cui recente impennata, secondo le autorità locali interessate, sarebbe da imputare all'incremento dei movimenti turistici.

Quali sono le regioni interessate

Al momento, oltre al Piemonte che non ha ancora chiarito come intenda muoversi, sono quattro le regioni che hanno annunciato nuove misure di prevenzione e contrasto

In Puglia il presidente Michele Emiliano sta per firmare un'ordinanza che sancirà “l’ obbligo di isolamento fiduciario di 14 giorni per chi rientra nella propria abitazione da Grecia , Malta e Spagna ”.

il presidente Michele Emiliano sta per firmare un'ordinanza che sancirà “l’ per chi rientra nella propria abitazione da , e ”. In Sicilia il governatore Nello Musumeci sta stilando un'ordinanza che prevede il controllo tramite tampone per chi rientra dalle medesime località

il governatore Nello Musumeci sta stilando un'ordinanza che prevede il controllo tramite tampone per chi rientra dalle medesime località Un'ordinanza analoga è in arrivo anche in Emilia Romagna : chi rientrerà da Spagna, Grecia, Malta e Croazia dovrà segnalarsi alle Ausl di residenza per poi essere sottoposto al tampone entro 24 ore. In caso di esito negativo decadrà l'obbligo di quarantena.

: chi rientrerà da Spagna, Grecia, Malta e Croazia dovrà segnalarsi alle Ausl di residenza per poi essere sottoposto al tampone entro 24 ore. In caso di esito negativo decadrà l'obbligo di quarantena. In Campania, invece, con l'ordinanza firmata martedì, per i cittadini di rientro dall'estero - indipendentemente dal paese di provenienza - è introdotto l'obbligo "di segnalarsi alla competente asl per essere sottoposti a test sierologici e/o tamponi”.

Il "caso Malta"

Se Spagna, Grecia e Malta hanno tutte ufficializzato una seconda ondata di Coronavirus, a preoccupare in particolar modo sono i rientri dall'isola mediterranea, che negli ultimi anni - per via dei prezzi abbordabili, delle numerose attrazioni paesaggistiche e culturali e della frenetica vita nottura - si è andata affermando come una delle destinazioni preferite dai turisti italiani, britannici, e di gran parte dell'Europa occidentale.

Nelle ultime ore, diversi cluster epidemici potrebbero essere stati innescati da rientri dall'isola: a Siracusa, ad esempio, sarebbero ben 11 i ragazzi trovati positivi al ritorno dall'isola. Altri casi si sono registrati in Puglia e in Lazio, mentre un sospetto contagio è in attesa di conferma in Abruzzo.

Ma a preoccupare sono anche le località come Corfù (Grecia) e Peg (Croazia), dalle quali diversi turisti sono rientrati con un'infezione da Covid

Polemica sul vaccino

Nel frattempo, si continua a discutere sull'obbligatorietà del vaccino dopo la polemica innescata dalle dichiarazioni di Matteo Renzi.

Secondo il ministro della Salute Roberto Speranza, "è quantomeno prematuro discuterne adesso". "Le dosi del vaccino non arriveranno tutte assieme - ha aggiunto - quando le avremo saranno poche e andranno in primis a operatori sanitari e anziani fragili". Secondo il Ministro, se la sperimentazione al via in Italia dovesse andare a buon fine, le prime vaccinazioni potrebbero avvenire "anche entro fine dicembre".

Tra i volontari finora esaminati per la sperimentazione, in cinque hanno superato la prima parte della valutazione clinica - riferiscono dall'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma - e se gli esami ematochimici confermeranno il buono stato di salute e l'idoneità diventeranno i primi candidati a ricevere il vaccino, i "pazienti zero" per testarne la sicurezza in questa prima fase della sperimentazione (Fase I).

La vaccinazione del primo gruppo dovrebbe avvenire tra il 24 e il 26 agosto. Due squadre sono al lavoro nella selezione dei candidati, con un numero di telefono dedicato e spazi per le visite. Gli aspiranti volontari che hanno fatto domanda sono già oltre 3mila.