I sindaci delle città interessante: "Una mossa politica in vista delle Presidenziali"

La benzina della stretta presidenziale sulla sicurezza sul fuoco delle proteste. Un boomerang, l'invio degli agenti federali in diverse città, ordinato da Trump per sedare "le violenze" in quelle che considera "città democratiche fuori controllo". Una mossa politica in vista delle presidenziali, denunciano molti sindaci interessati, che a Portland ha alimentato l'indignazione della comunità locale.

"Non siamo criminali, ma mamme e nonni indignati"

"Non siamo criminali - ha detto a euronews Joselyn Merrill, esponente del gruppo "Wall of Moms" -. Non ci riconosciamo in nessuna delle definizioni che Trump ci sta affibbiando per giustificare l'invio degli agenti federali nella nostra città. Siamo mamme, fratelli, sorelle, zie, zii e nonni, che si mobilitano per difendere le vite delle persone di colore".

Un agente federale respinge i manifestanti a Portland AP Photo/Noah Berger

Portland chiude ai federali: "La polizia non collabori"

Ma il braccio di ferro è anche istituzionale, con Portland che vieta alla sua polizia locale di collaborare con gli agenti federali e il caso che approda in tribunale, rischiando di scoppiare nelle mani di Trump.