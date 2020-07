C'è un sospettato per l'incendio doloso alla Cattedrale gotica di Nantes, dedicata ai Santi Pietro e Paolo, parzialmente distrutta da un rogo sviluppatosi sabato mattina.

La polizia ha fermato un uomo di 39 anni, di nazionalità ruandese, un volontario della Diocesi della Loira: a lui, la sera prima del rogo, erano state affidate le chiavi per chiudere la Cattedrale. E poichè non ci sono segni di effrazione all'ingresso della chiesa, l'ipotesi è ritenuta credibile.

Secondo il procuratore di Nantes, Pierre Sennés, "ogni conclusione, al momento, è però prematura".

La Diocesi di Nantes, invece, non ha dubbi e difende il volontario. Viene definito un uomo buono, che in Ruanda ha sofferto tanto e che proprio in questi giorni è in procinto di rinnovare il permesso di soggiorno in Francia.

Perchè ancora una chiesa? Solo un caso?

Dopo la visita del primo ministro Jean Castex e l'apertura di un inchiesta per incendio doloso (sono stati rinvenuti tre inneschi al fuoco), tutta la Francia si interroga su questo nuovo episodio che ha come sfortunato protagonista un simbolo religioso, dopo l'incendio - molto piu grave - del 15 aprile 2019 alla Cattedrale di Notre-Dame di Parigi.Anche se in quel caso, la versione ufficiale è sempre stata di incendio "accidentale". Pur con qualche dubbio...

All'interno della Cattedrale di Nantes è stato gravemente danneggiata, quasi distrutto, soprattutto lo storico organo centrale, risalente al 1619.

Una storia non fortunata

Una lunga storia non fortunata accompagna la Cattedrale di Nantes. Già per costruirla ci sono voluti 457 anni di complicati lavori, e l'inaugurazione avvenne nel 1891.

Colpita dai bombardamenti nel 1944 e da un incendio al tetto nel 1972, questo nuova "disgrazia" colpisce nuovamente la Cattedrale di Nantes, aggiungendo un nuovo tassello al suo percorso travagliato di storia .