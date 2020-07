Santa Sofia torna a essere una moschea

L'ex basilica di Santa Sofia, a Istanbul torna a essere una moschea. Il Consiglio di Stato turco, pronunciandosi su un ricorso del partito di centro destra Iyi Parti, ha annullato il decreto del 1934 del presidente Ataturk che trasformava uno dei monumenti simbolo della città in un museo. Particolarmente soddisfatto della decisione il presidente Erdogan: "con la trasformazione in moschea verrà visitata da ancora più persone", ha dichiarato. Poche ore dopo, su Twitter circolava già il testo del decreto presidenziale che riapre formalmente il sito come moschea.

Secondo le prime indiscrezioni, la Corte avrebbe accertato che gli atti che provano la proprietà del sito, in capo alla Fondazione Mehmet Fatih (dal nome del sultano ottomano che conquistò Costantinopoli nel 15. secolo), ne indicano la destinazione d'uso a luogo di culto, affermando che tale indicazione non possa venire modificata.

Alcuni paesi, tra cui Russia e Grecia, che seguono da vicino le vicende riguardanti la comunità ortodossa in Turchia, avevano fatto pressioni su Ankara affinché abbandonasse il progetto.

La decisione del Consiglio di stato turco non tiene conto della classificazione del sito da parte dell’Unesco, che ha iscritto Santa Sofia nella lista dei Beni patrimonio dell’Umanità, mentre la Commissione Europea ha chiesto ufficialmente che rimanga un museo, «simbolo di dialogo interreligioso e interculturale».

Gli alti magistrati hanno affrontato la questione con sullo sfondo un grido di allarme del patriarca cristiano ortodosso di Costantinopoli, Bartolomeo I che ha ricordato come "la trasformazione di Santa Sofia, per la sua sacralità centro vitale in cui Oriente e Occidente si incontrano, dividerebbe questi due mondi, ancor più in un momento in cui l'umanità, afflitta e sofferente per la pandemia mortale del nuovo coronavirus, ha bisogno di unità e di un orientamento comune". Per Bartolomeo, invece "il museo Santa Sofia può funzionare come luogo e simbolo di incontro, dialogo e coesistenza pacifica dei popoli e delle culture, comprensione reciproca e solidarietà tra la Cristianità e l'Islam".

Dibattito globale

Lina Mendoni, ministra greca della Cultura si dice contraria per ragioni storico-politiche alla proposta di Ankara. "È una provocazione nei confronti del mondo civile. Il nazionalismo di cui fa prova il presidente Erdogan riporta indietro di diversi secoli il suo paese", ha commentato

La decisione di Erdogan di restituire Santa Sofia al culto islamico "sa di spicciolo marketing politico" per Soner Cagaptay, esperto di questioni turche al Washington Institute: "Penso che senta il calo del sostegno popolare e quindi cavalchi temi che possono rianimare il suo elettorato di destra, Si tratta di argomenti di stampo populista e tra questi rientra Hagia Sophia. Quindi non parliamo di uno spazio di preghiera, di costruire una moschea o di costruirne una dove non c'è. Piuttosto siamo davanti a ciò che io chiamo nazionalismo musulmano enfatizzando l'identità islamica turca per mobilitare la sua base conservatrice"."

La mossa a sorpresa oscurata dalla pandemia

Lo scorso 29 maggio (567esimo anniversario della conquista ottomana di Costantinopoli, avvenuta nel 1453) Il presidente Erdogan, collegato in video, in una basilica completamente vuota per le disposizioni sul coronavirus, alla sola presenza del ministro del Turismo, e per la prima volta dopo decenni anche di un imam, ha fatto sentire sotto la volta di Santa Sofia la preghiera islamica. In particolare, l'imam ha letto la sura di Fatih, cioè "il conquistatore", che si lega a Maometto II, il condottiero che prese la città dopo un lungo assedio ponendo fine all'Impero bizantino e divenne Sultano. Numerose le reazioni di molti media vicini alla Santa Sede, ma dal Vaticano finora nessun commento ufficiale.

Ankara rassicura

I media vicini al governo turco, presentando la decisione della Corte al pubblico, sottolineano che non ci saranno cambiamenti per i simboli religiosi cristiani.

Basilica cristiana per quasi un millennio, Santa Sofia venne trasformata in luogo di culto islamico dal sultano Mehmet II dopo la conquista ottomana di Costantinopoli nel 1453. La nuova riconversione in moschea è sostenuta dal presidente Recep Tayyip Erdogan, che già lo scorso anno aveva promesso di intervenire in questo senso alla vigilia delle elezioni amministrative del 31 marzo.