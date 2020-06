Si può fare giornalismo indipendente di qualità in Italia? Non è impossibile, ma è molto difficile. Cristiano Tinazzzi reporter e produttore esecutivo del documentario "il posto sbagliato" ha girato con un team internazionale la storia della morte del giornalista Andrea Rocchelli e del suo collega Andrei Mironov, scomparsi sul fronte del Dombass, in Ucraina orientale. Il colpevole della sua morte è stato identificato con un soldato italo-ucraino, Vitaly Markiv, condannato a 24 anni.

La sua inchiesta, proprio in Italia, si è rivelata un percorso ad ostacoli. Abbiamo parlato con Cristiano Tinazzi della sfida di realizzare un documentario che potesse funzionare anche sul mercato internazionale.

Una delle iniziative di Tinazzi è la formazione dei giornalisti sul terreno

Cristiano Tinazzi: reporter: "Abbiamo lavorato su diversi fronti: Il primo è stato quello del crowfunding che è stati un successo: In tre occasioni, su Facebook, in Ucraina e in Italia siamo riusciti a raccogliere oltre 30.000 euro. Poi abbiamo anche vinto una borsa di 40.000 euro con la fondazione Justice for journalists che si occupa della difesa dei giornalisti e che ha ritenuto il nostro progetto meritevole di passare la selezione e conquistare questo finanziamento. Ci sono stati diversi giornalisti che hanno collaborato a questo racconto che è un racconto corale di questa guerra e che parla anche delle difficoltà dei freelance. Per quanto riguarda l'Italia, questa è la nota dolente, non siamo riusciti a parlare con tutti i giornalisti con cui avremmo voluto perché ci hanno quasi messo i bastoni fra le ruote nel senso che molti non hanno voluto parlare con noi credendo che con questa nostra narrazione volessimo mettere in cattiva luce Ancrea Rocchelli e Andrei Mironov".

Da una parte le difficoltà dei giornalisti indipendenti. Dall'altra i rischi presi da persone senza adeguata esperienza hanno rappresentato un unicum di questa guerra.

Cristiano Tinazzi: "Io ho sempre considerato quella del Donbass come una guerra a basso costo. Perché per i freelance recarsi sul luogo non costava molto. I biglietti aerei per Kiev erano poco costosi e arrivare sul fronte lo si poteva fare in treno. Senza contare che anche le guide erano a basso costo. Questo ha portato decine e decine di giornalisti con poca o nessuna esperienza in zone di guerra. Questo ha comportato che si trovassero a lavorare fianco a fianco con grandi media e agenzie internazionaoi e che quindi l'evento fosse coperto molto bene. Quindi hanno rischiato la vita per niente perché non sono riusciti a vendere nulla".