Alcune foto filtrate alla stampa mostrerebbero come il primo ministro bulgaro Boyko Metodiev Borisov dorma con una pistola sul comodino. Dubbi su altri scatti che ritraggono un cassetto pieno di banconote da 500€ e perfino dei lingotti d'oro in camera da letto.

Borisov, che ha definito gli scatti una fabbricazione, ha anche accusato il presidente bulgaro, Rumen Radev, di farlo spiare con un drone. Il primo ministro ha messo in dubbio la veridicità di alcune - ma non tutte - le foto pubblicate da un utente anonimo su Internet e finite sui media e sui social media bulgari.

Il leak inasprisce la relazione già tesa tra il primo ministro e il suo rivale politico, il presidente Radev, che ha respinto al mittente le accuse.

"Ha superato i limiti", ha detto Borisov in una conferenza stampa convocata nell'ufficio del partito di governo, il GERB, affiliato al partito popolare europeo. "Si è permesso di mandare un drone e di farmi delle foto", ha continuato riferendosi a Radev.

Borisov ha detto che la foto in cui sembra dormire nella sua residenza potrebbe essere reale. Per quanto riguarda le altre foto, ritiene che si tratti di una messa in scena ma non ha aggiunto altro per rispetto dell'indagine che è stata avviata.

Radev vive in una casa vicino all'ufficio del Primo Ministro a Boyana, un quartiere di Sofia, la capitale bulgara. "Ho pilotato aerei e droni, ma non ho nulla a che fare con quello che dice Borisov", ha ribattuto Radev, ex pilota di caccia.

Il presidente del paese, sostenuto dal Partito socialista dell'opposizione, ha dichiarato di avere sì un drone, ma ha negato di averlo usato per fotografare Borisov, definendo il primo ministro "paranoico".

Radev ha chiesto alla National Protection Agency (NSP) di indagare sull'origine delle foto.

Secondo il primo ministro, ex guardia del corpo del dittatore comunista Todor Živkov, le foto trapelate minano il governo in vista di importanti decisioni "geopolitiche" a luglio: si tratterebbe di una macchinazione russa, ha detto, per obbligarlo alle dimissioni.

Il governo nazionalista conservatore bulgaro prevede di richiedere l'adesione al meccanismo europeo dei tassi di cambio a luglio, considerato il presagio dell'entrata nell'euro.

I due politici si sono scontrati da quando Radev ha vinto le elezioni del 2016. Il presidente ha accusato Borisov di non aver fatto abbastanza per combattere la corruzione. La Bulgaria viene monitorata dall'Unione europea per il suo inadeguato rispetto dello stato di diritto e per il suo scarso successo nella lotta alla corruzione ad alto livello, cosa che le ha impedito di aderire allo spazio Schengen.

Nell'indagine della magistratura è inclusa anche una registrazione audio in cui un uomo, presumibilmente Borisov, commenta gli ultimi sviluppi nel mondo degli affari e della politica.

"Ho una pistola e non me ne separo. Da oggi, dormirò con la pistola", ha detto Borisov poche ore dopo l'apparizione delle foto.