Alex Zanardi è ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Le Scotte di Siena, in seguito a un incidente stradale, avvenuto nel corso di un gara di handbike, a cui l'ex pilota di Formula 1 stava partecipando.

Il quattro volte campione paralimpico è stato operato per un delicato intervento di neurochirurgia, a causa del forte trauma cranico riportato. E' uscito dalla sala operatoria verso le 21.30 e si trova al momento in terapia intensiva, in prognosi riservata, secondo l'ultimo bollettino medico delle 22.23 circa. E' arrivata al nosocomio senese anche la moglie Daniela, che non ha voluto rilasciare dichiarazioni.

"Zanardi è stato sottoposto a rapidi controlli, è in condizioni di estrema gravità. Con l'evoluzione del quadro forniremo tutti gli aggiornamenti possibili", ha dichiarato Francesco Giovanni Bova, direttore dell pronto soccorso dell'ospedale.

Zanardi avrebbe perso il controllo del suo mezzo, mentre percorreva una curva in discesa, invadendo la corsia opposta. Dopo aver battuto la testa è andato a finire contro un mezzo pesante, che sopraggiungeva in quel momento e non è riuscito ad evitare l'impatto. L'incidente è avvenuto lungo la statale 146, nel comune di Pienza. A dare l'allarme sono stati gli atleti che stavano partecipando alla gara con Zanardi, trasferito con l'elisoccorso all'ospedale in codice 3. Stando a quanto riporta l'Ansa, avrebbe riportato un politrauma.

Zanardi era impegnato in una delle tappe della staffetta di "Obiettivo tricolore", tour che vede tra i partecipanti atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica.

Tra i numerosi messaggi di sostegno pubblicati sui social, c'è anche quello del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.