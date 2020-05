I parigini si riappropriano dei loro parchi, rimasti chiusi durante il confinamento per il coronavirus. A partire da oggi tutti gli spazi verdi della capitale francese sono nuovamente aperti al pubblico. Esclusi i giochi di squadra, tutte le attività sono autorizzate, compresi i picnic, a patto di rispettare le distanze. Rimangono però chiuse le aree giochi per i bambini. Il porto della mascherina è consigliato, ma non obbligatorio.

Stesse scene anche nel Regno Unito con le persone che approfittano del sole per bagnarsi in acqua. Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, si dice "profondamente preoccupato che ora ci stiamo affrettando troppo per revocare le misure di blocco" Khan aggiunge che il nuovo Joint Biosecurity Centre, che identifica i cambiamenti nei tassi di infezione, dice che il Paese non è "pronto" a passare dal quarto livello del sistema di allerta dell'Inghilterra (distanziamento sociale forzato) al terzo livello (distanziamento sociale allentato) e che i cinque test del governo per allentare le restrizioni non sono stati soddisfatti.