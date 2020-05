Ancora proteste a Berlino contro le misure anti Covid 19

no comment

La polizia di Berlino ha arrestato venerdì diverse persone che hanno protestato contro le restrizioni alla circolazione e alla libertà di assemblea.

Negli ultimi giorni la Germania ha allentato leggermente le restrizioni - per esempio, permettendo la riapertura di piccoli negozi - ma le regole richiedono ancora che le persone mantengano una distanza di un metro e mezzo l'una dall'altra in pubblico.

Le autorità possono consentire incontri fino a 20 persone.

Gli agenti hanno presidiato Rosa-Luxemburg-Platz di Berlino, che è diventata il cuore della manifestazione del dissenso.

Il ministro della Sanità Jens Spahn ha chiesto di non abbassare la guardia per evitare che siano messi incautamente in pericolo i risultati ottenuti dal Paese nella lotta contro la pandemia.