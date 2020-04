Nudi per protestare contro la carenza di dispostivi di protezione sanitaria. È la singolare iniziativa dei dentisti francesi, che hanno postato sui social foto senza veli, accompagnate dall'hashtag #dentistesapoil (dentisti nudi), per richiamare l'attenzione del governo.

Nei video e nei post che circolano sui social i dentisti chiedono che l'esecutivo fornisca loro delle mascherine prima della riapertura degli studi prevista per l'11 maggio.

Julie Zerbib-Martin è la dentista che ha fatto partire la protesta assieme a due colleghe: "Purtroppo - dice - non abbiamo abbastanza dispositivi di protezione per tornare al lavoro".

Posare nudi è una metafora dell'essere costretti a lavorare "in una situazione di vulnerabilità con i nostri pazienti".

Le foto sono diventate rapidamente virali quando il dentista Thierry Meyer le ha raccolte in un album su Facebook e un altro dentista, Thierry Desaules, ha postato un video su YouTube.

Stando a Zerbib-Martin, sono più di 175 i dentisti che finora hanno partecipato all'iniziativa. I dentisti, per ragioni facilmente intuibili, sono tra le categorie più esposte al contagio da coronavirus.

Emmanuel Fougère è un dentista che ha lavorato come assistente sanitario in un'unità di terapia intensiva per aiutare durante la pandemia.

La foto 'au naturel' postata nel suo profilo Facebook è stata scattata poco prima che iniziasse il suo turno nel reparto di terapia intensiva. "Poi - si legge nel suo post - mi sono vestito con tutto il necessario: pantaloni, camicia, cappuccio, grembiule, scarpe, visiera, doppio paio di guanti e mascherina FFP2: tutto quello di cui abbiamo davvero bisogno".

Le gemelle Catherine e Nathalie Gros hanno postato una loro foto in ufficio su Instagram, condannando la mancanza di attrezzature per i dentisti.

@catgros75 e @nathalie_gros1

Il ministero della salute francese ha detto che fornirà 150mila mascherine ai dentisti prima della revoca delle restrizioni dell'11 maggio, ma i dentisti sostengono che non è una quantità sufficiente (sarebbero circa 3 per ogni dentista).

Zerbib-Martin ha sottolineato anche l'aumento del costo delle mascherine e il fatto che non al momento non possano essere ordinate attraverso i fornitori abituali.

"Non lavoriamo da un mese e mezzo e non potremo più vedere tanti pazienti come prima - dice Zerbib-Martin - abbiamo dato via i nostri materiali agli ospedali all'inizio della crisi in segno di solidarietà. Ora non ci è rimasto più nulla".