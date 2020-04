Coronavirus, rivedremo mai i rimborsi dei voli cancellati?

Ottenere il rimborso dei biglietti aerei cancellati a causa di covid-19 può essere davvero difficile, se non impossibile.

E c'è chi ha sperso la speranza, come Asmik Sardaryan che da Vancouver sarebbe dovuta andare a Mosca con suo marito e i suoi due bambini.

"Abbiamo pagato i biglietti 2.600 euro, ed è un grande danno per noi non riavere i sodi indietro - tuona la passeggera Asmik Sardaryan - perché abbiamo impiegato molto tempo a risparmiare questa somma. E in più, ci sentiamo anche molto offesi perché la compagnia aerea non sta rispettando le leggi che riguardano la cancellazione dei voli. "

I regolamenti europei stabiliscono senza ombra di dubbio che i voli cancellati vanno rimborsati entro sette giorni. E al momento molte compagnie aeree non lo stanno facendo, propongono piuttosto dei buoni da usare in futuro.

"La posizione dell'Unione europea sui rimborsi, anche i questi tempi di crisi, in teoria, è davvero chiara - ironizza Noémi Gombás passeggera ungherese - ma nella pratica nessuno sta imponendo alle compagnie aeree di applicare le leggi. L'Olanda, ad esempio sta permettendo alla sua KLM di cavarsela senza pagare i rimborsi. Spero che l'Unione europea non gliela faccia passare liscia.

Gli Stati vogliono cambiare le leggi per non pagare i rimborsi.

"Sono già avanzate alla Commissione delle richieste da parte di alcuni governi che chiedono di modificare le regole vigenti - ha ammesso la Commissaria ai trasporti Adina Vălean - ed è una cosa che non prendo neanche in considerazione. Penso piuttosto che se le compagnie aeree hanno intenzione di sfruttare al massimo lo strumento dei vaucher per spostare le date dei voli, allora che li rendano più attraenti."

I ministri dei trasporti europei si incontrano mercoledì 29 aprile. A loro la discussione di questa ennesima grana provocata dalla pandemia.