La pandemia da coronavirus deve essere combattuta senza eslcusioni di colpi ed è una lotta dura vista la natura del virus che rappresenta ancora delle incognite. Per questo il depistaggio con i tamponi dovrebbe essere generalizzato come richiesto a gran voce dalla OMS. Anche in India non hanno perso tempo sebbene la mole miliaradaria della popolazione non consentirà di raggiungere in fretta di un screening nazionale.