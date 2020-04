Covid-19, GB: lontana la fase 2, in Italia ancora 464 morti

Chi è stato colpito prima ora respira un minimo, gli altri, sono nel pieno della tragedia. In Europa la macabra altalena dei morti da coronavirus porta in cima ancora la Gran Bretagna con 616 vittime nell'ultima giornata. Gli ospedali sono alla saturazione, le regioni meno colpite spingono per ripartire ma il ministro della sanità Matt Hancock lo ha detto chiaro "non è ancora l'ora della fase due"; promessi tamponi per i lavoratori, insomma dal minimizzare alla massima prudenza sono passate poche settimane e una lista di morti che arriva quasi a 20mila.

Italia e Francia guardano alla fase 2, passa alla Camera (come previsto) il cura Italia

Tetto abbondantemente sorpassato da Italia, Francia e Spagna che però guardano alla fase due, iniziata tra mille cautele il 26 in Spagna, prossima in Francia e Italia. Nell'esagono il piano per la ripresa molto graduale, sarà presentato la prossima settimana; in Italia prende forma tra le polemiche sopite questo giovedì, però, da una notizia che fa sperare: è il primo giorno in cui i guariti sono più dei nuovi contagiati, anche se i morti sono ancora tanti, 464.

A sera la camera conferma la fiducia al governo approvando il decreto cura italia, un inizio ma la strada è lunga in ogni senso, "serve prudenza", ha ricordato il ministro della sanità, Roberto Speranza.

OMS, allarme malaria in Africa

C'è poi il resto del mondo dove il peggio potrebbe arrivare: l'Oms ha comunicato che nell'Africa sub-sahariana i morti da malaria potrebbero sfiorare i 770mila se il coronavirus, come possibile, arrestasse le operazioni di cura e prevenzione e il contagio spaventa il continente dove i positivi, nell'ultima settimana, sono raddoppiati.

Washington-Pechino, la guerra dei fondi all'Oms

L'Oms inoltre potrebbe trovarsi senza gli Stati Uniti a finanziarla, infatti oggi anche il segretario di Stato Mike Pompeo ha detto che Washington potrebbe definitivamente tirarsi indietro. Una battaglia a distanza con Pechino (l'Oms è accusata dagli americani di essere stata troppo morbida col celeste impero) confermata da una volontà contraria espressa dai cinesi che potrebbero, invece, rimpolpare i loro fondi all'Oms, lo ha annunciato il portavoce del ministero degli esteri.