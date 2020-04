Italia e Olanda, perché non si capiscono

Il tempo stringe, e il Consiglio europeo del 23 aprile si avvicina. L'italia vuole gli eurobonds, ne va della sua sostenibilità finanziaria. I Paesi Bassi invece guidano il fronte del rifiuto del Nordeuropa.

Roma si difende rinfacciando agli olandesi i ben 50 miliardi all'anno che sottraggono alle casse dello stato italiano, con la loro politica di seduzione fiscale del fior fiore delle aziende italiane e di altri paesi Ue.

Sono tutte aziende che hanno trovato un approdo felice per le loro sedi fiscali tra i polder, grazie a Intertrust la società olandese che le ospita.

Maarten Van Aalderen, che in veste di corrispondente a Roma di De Telegraaf, il più importante quotidiano olandese, dice:

"Da parte dell'Olanda ancora non ho sentito reazioni ufficiali al proposito, mi ha sorpreso questa cosa. Naturalmente ci si potrebbe chiedere fino a che punto sarebbe, tra virgolette, colpa dell'Olanda, di avere questo regime così favorevole alle imprese; in che misura è 'colpa' delle stesse imprese, che non hanno la lealtà nei confronti dell'Italia e degli altri Paesi da cui vengono, e di cui beneficiano per altri motivi; ci si può chiedere in che misura sia 'colpa' dell'Italia di non avere un clima più favorevole per attrarre queste imprese, che evidentemente si sentono costrette ad andare altrove; e ci si può anche chiedere in che misura sia anche colpa delle regole europee, che consentono che tutto questo possa avvenire.

Quindi le domande sono tante, chi poi vuole giocare la carta nazionalista, del contropiede, del contrattacco verso l'Olanda, naturalmente preferisce in questo momento specifico l'attacco all'Olanda"

Anche Campari stava per fare spritz al fisco italiano, ma il suo consiglio di amministrazione ha bloccato tutto. Sperando forse che dopo il Covid-19 nulla sarà più come prima anche per le tasse italiane

Q. L'Olanda non è particolarmente ingenerosa nei confronti dell'Italia perché dopo l'intervista di Conte, rilasciata peraltro a te, qualcosa si è modificato nella sensibilità olandese nei confronti dell'Italia. Però non sugli Eurobond, quelli restano un tabù

A. Giusto. Da questo punto di vista l'Olanda non è da sola, perché ha la stessa posizione rispetto alla Germania, poi sicuramente anche al Finlandia e l'Austria saranno contrari, poi non si sa se ci saranno anche altri paesi contrari, ma io prevedo che non ci saranno gli eurobond, e a questo il premier Conte si è messo in una posizione difficile, perché ha messo una specie di aut-aut, o Eurobond o niente, e a questo punto penso che la sua posizione sarà molto difficile nel momento in cui non sarà accettato.

Cioè, ci sono due possibilità secondo me: o non si accetta proprio, o si arriva in modo molto brusselliano a un tipo di compromesso in cui tutti possono trarre una propria conclusione per accontentare un po' tutti, e questo sarebbe l'unico modo per salvare Conte.

Io non prevedo un "sì" chiaro agli eurobond, non lo vedo proprio. O vedo una cosa un po' di mezzo in cui ciascuno può interpretare a modo suo, oppure un "no" agli eurobond, una delle due. Quello che non prevedo assolutamente è un "sì" chiaro agli eurobond, e a questo punto bisogna vedere come reagisce Conte se poi non ha quello che voleva ottenere"

Q. Un no agli eurobond vuol dire che comunque Conte avrà dei grossi problemi perché dovrà digerire il MES, perché in questo momento il MES è sul tavolo. E anche dire "non lo invochiamo" è un po' difficile, perché se altri paesi fanno riferimento al MES anche l'Italia prima o poi l'Italia lo dovrà adottare comunque

A. Si, sono d'accordo anch'io, penso che l'Italia da questo punto di vista si è messa in una condizione difficile, anche nelle trattative, perché se gli altri paesi accettano ... si tratta per l'Italia di circa 36 miliardi, insomma non sono da buttare via, adesso sono necessari. Non ci sono condizioni, si tratta delle spese mediche dirette e indirette, insomma: credo che l'Italia in questo momento non possa dire di no.

Q. Invece in Olanda: che cos'è cambiato nella sensibilità olandese nei confronti dei problemi italiani dopo la tua intervista a Conte?

A. L'intervista a Conte è stata fatta esattamente nel momento giusto, perché il giorno prima c'era stata questa azione di Carlo Calenda, sottoscritta da alcuni sindaci e presidenti di regione, alla Frankfurter Allgemeine Zeitung, in cui aveva attaccato duramente l'Olanda. in Olanda avevano reagito in modo molto negativo, e si andava veramente allo scontro totale tra i due Paesi. Poi Conte nell'intervista che mi ha rilasciato per il Telegraaf, il giornale più grande olandese, innanzitutto ha cambiato un po' il tono, insomma lui ha fatto capire che non ci sono scontri, ma diversi punti di vista sulla situazione. Comunque il tono era già diverso da quello di Calenda. Però poi lui ha menzionato vari aspetti che non facevano parte del dibattito in Olanda. Una cosa è che io come corrispondente dall'Italia scrivo qualcosa per far capire il punto di vista italiano, un'altra cosa è se ci sono due pagine intere di punto di vista del premier italiano. A questo punto tutta l'Olanda ne parla, e lui ha menzionato tanti aspetti: innanzitutto ha fatto capire perché lui era contro il MES e a favore degli Eurobond, e vabbè, su questo punto non è riuscito a far cambiare idea al governo olandese, che è rimasto sulla sua posizione. Sarebbe stato fin troppo bello se un'intervista avesse cambiato l'opinione del governo olandese, non è stato così.

Però lui ha menzionato anche tanti altri aspetti, per esempio si è chiesto: 'ma l'Olanda crede di poter uscire da questa situazione drammatica per tutti, anche dal punto di vista economico, senza ricorre agli eurobond?'

E questo è importante perché quello che colpisce è che gli olandesi sono molto fiduciosi sulle proprie possibilità di uscire da questa crisi, anche crisi economica. E chi ha detto che l'Olanda stessa non avrà mai bisogno degli eurobond?

Questa è stata una domanda aperta, un commento di Conte che è pienamente legittimo, perché l'Olanda deve chiedersi in che misura questo suo ottimismo a volte persino ostentato sia giustificabile. E questo è un punto importante.

E poi ha menzionato la questione delle imprese, anche italiane, che si trovano in Olanda, un punto che viene spesso nominato soprattutto dal M5S ma non solo, e lui non ha usato il termine 'paradiso fiscale' però ha fatto capire che l'Olanda trae anche i suoi benefici da questa situazione dell'Unione europea.

E quindi lui ha menzionato vari aspetti che secondo me fanno riflettere e che non facevano fino a quel momento parte del dibattito in Olanda.

Quindi poi tutta l'Olanda ha parlato di questa intervista, non hanno cambiato posizione sugli Eurobond, ma era molto importante far capire, far sentire in modo molto forte la voce italiana soprattutto in quel momento cruciale in cui sembrava che si andasse verso uno scontro totale, naturalmente da parte dell'Italia un sentimento di inimicizia molto più forte rispetto al lato olandese, si è pensato anche in Italia che l'Olanda non volesse dare nessun tipo di aiuto, l'Olanda invece ha voluto anche lanciare un fondo di donazione europeo per la questione sanitaria, in cui l'Olanda avrebbe dato un miliardo da parte sua, poi questa cosa non è andata in porto, anche perché da parte italiana hanno detto 'non ci basta, sono mance' eccetera, e quindi non si è fatto, però l'Olanda ha sempre voluto far capire che c'è una differenza tra la questione sanitaria e gli eurobond, che sarebbero poi probabilmente per sempre, questo è il rischio che l'Olanda non vuole correre. Per questo non mi sorprende che il governo olandese, con il ministro Hoekstra, ha detto di si a un MES senza condizioni per le spese sanitarie dirette e indirette. Perché l'Olanda vuol comunque far capire che se si tratta di finanziamento per spese urgenti e necessarie della sanità, della salute, allora non è assolutamente contraria, anzi. Però è contro gli eurobond, anche perché gli eurobond sarebbero poi per sempre e questo sarebbe a svantaggio dei paesi diciamo piî 'virtuosi', che hanno una gestione economica migliore, diciamo, con un debito pubblico molto più basso.

Q. Vuol dire che ci sarebbe un rating mediano un po' più basso anche per i paesi più virtuosi, non sarebbe un disastro ma indebolirebbe un po' le loro economie, insomma.

L'Olanda però ha anche un'economia che è anche largamente basata sul terzo settore e che profitta molto di questo particolare regime fiscale e societario, di questa flessibilità che c'è e che permette anche alle società non necessariamente di pagare meno imposte, ma soprattutto di potersi ristrutturare con estrema agilità. Come viene visto questo attacco, anche rilanciato poi da Di Maio che vuole portare un dossier su questi aspetti fiscali? Come viene visto in Olanda l'attacco su questo fronte?

A. Mi sorprende che fino ad ora da parte dell'Olanda ci sono state poche reazioni, pochi approfondimenti. Naturalmente questo fa crescere gli attacchi dall'altra parte, da parte dell'Italia. Perché visto che l'Olanda è stato visto come il Paese cattivo, si tenta di trovare un bastone per colpire, qui hanno trovato quest'idea del paradiso fiscale, che peraltro non è solo per una questione fiscale, ma anche per una questione legale, per esempio Mediaset ha voluto avere la sede legale in Olanda per una questione di premiazione alla fedeltà degli azionisti, per evitare diciamo OPA ostili da parte dei francesi, mi pare, in questo caso. Insomma non è solo per una questione fiscale che imprese straniere e spesso anche italiane si collocano in Olanda.

Q. Un'ultima domanda: tutto questo si basa anche su un fenomeno che secondo me - vivendo all'estero, come anche tu vivi all'estero - ... ci sono, diffusi in tutta la società anche italiana, molti cliché, e questo vale anche per i leader politici, è una cosa che mi colpisce ogni volta: ti aspetti persone di grande cultura, di grande spessore, che non abbiano quei cliché, e invece contano moltissimo anche ai tavoli europei, per esempio. Hai anche tu l'impressione che quei cliché pesino ancora, anche nella definizione di paesi più o meno virtuosi, di regimi, insomma di quello che è o che fa o che pensa un paese o una società?

A. Sì, purtroppo si. Ora va detto che adesso il premier Rutte e il ministro Hoekstra vengono un po' descritti come nemici dell'Italia, li ho incontrati e so che non lo sono per niente, anzi: Hoekstra ha anche studiato a Roma, mi pare per un anno, ha bellissimi ricordi, Rutte va volentieri in vacanza in Italia, non è che sono ostili nei confronti dell'Italia.

Anzi mi ricordo che Hoekstra era venuto anche una volta per imparare diverse cose sul modo di affrontare dei problemi, non ricordo più nello specifico di cosa si trattava, ma se si tratta di imparare qualcosa dall'Italia loro vengono anche volentieri. La questione rimane sempre il debito pubblico, è il tasto sul quale balzano sempre, e questo non è del tutto ingiustificato, perché noi possiamo anche parlare dell'avanzo primario, possiamo parlare del deficit che era aposto eccetera, ma nel momento in cui tu parli di grandissime cifre, di decine o centinaia di miliardi da dividere sui vari paesi, è ovvio che la questione del debito pubblico viene sempre fuori come un problema e quindi si batte sempre su questo tasto, e quindi partendo da quel debito pubblico si dice sempre 'l'Italia non ha a posto la sua gestione economica', anche se parzialmente ce l'ha a posto, perché sull'avanzo primario, sul deficit eccetera, ha avuto anche i suoi punti buoni. Poi è sempre un paese del G8 eccetera.

Però la questione del debito pubblico torna sempre. Poi, per tornare alla tua domanda sui cliché, purtroppo i cliché ci sono, ci sono anche dei cliché bizzarri nella popolazione olandese. Per esempio quello secondo cui in Italia lavorerebbero meno. Che è ridicolo, perché non è vero per nulla, conosco molti italiani - e l'ho detto anche in un podcast sul sito del mio giornale - che lavorano sette giorni alla settimana, dodici ore al giorno. E quest'idea ridicola da dove viene? Dal fatto che vengono in Italia in vacanza, e quindi associano il Paese alle vacanze, al dolce far niente, cose del genere? Cioè, qui siamo al livello basso ma purtroppo questi luoghi comuni ci sono. Non posso dire che ci siano anche presso il governo attuale, anche se nessuno si dimentica la battuta estremamente infelice da parte di Disselbloem all'epoca, quando era a capo dell'Eurogruppo, quando aveva detto 'se i paesi spendono in bevande e donne', cioè una battuta totalmente infelice... Poi quello che forse gli olandesi non sanno neanche è che gli italiani, cioè.. il debito privato è molto buono, cioè gli italiani sono risparmiatori, insomma anche questo luogo comune è sbagliato, il debito è un debito pubblico, non privato, degli italiani. E anche quel debito pubblico è in buona parte un debito interno, anche questa cosa va specificata, va detta e ridetta agli olandesi perché evidentemente non la sanno".