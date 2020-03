Tricolore luminoso accende il nuovo ponte di Genova

"L'accensione del Tricolore d'Italia sul nuovo ponte di Genova accende simbolicamente una luce di speranza per tutto il Paese e per Genova, città di mare abituata ad affrontare le burrasche con coraggio e determinazione". Cosi' l'architetto Renzo Piano commenta l'accensione di "Un Ponte di luce" tricolore da parte di Salini Impregilo sul cantiere in corso.

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.