Coronavirus, Trump vieta i viaggi verso l'Europa

Mentre gli Stati Uniti mobilitano la Guardia Nazionale per aiutare nella battaglia contro l'epidemia di coronavirus, il presidente Trump, in prima serata, annuncia una serie di misure per proteggere il popolo americano. La più drastica: un divieto di viaggio.

"Per evitare che nuovi casi entrino nelle nostre coste - ha detto il Presidente - sospenderemo tutti i viaggi dall'Europa agli Stati Uniti per i prossimi 30 giorni. Le nuove regole entreranno in vigore venerdì a mezzanotte. Queste restrizioni verranno adeguate in base alle condizioni sul campo. Saranno esenzioni per gli americani che sono stati sottoposti a proiezioni adeguate".

Le nuove restrizioni non si applicheranno al Regno Unito. Trump ha inoltre aggiunto che allo studio ci sono aiuti finanziari per i lavoratori malati, in quarantena o impegnati a prendersi cura di altri.

L'annuncio arriva al termine di una settimana di messaggi contrastanti dalla Casa Bianca: la tendenza finora è stata a minimizzare la portata della minaccia. Tuttavia la preoccupazione è aumentata con il crescere dei contagi,che mercoledi hanno superato la soglia psicologia dei mille casi.

Anche gli sforzi di contenimento ora crescono in intensità. Le truppe sono state dispiegate a New Rochelle, appena a nord di New York, per isolare quelloche si ritiene il più consistente focolaio di infezione.

Il governatore dello stato di Washington ha inoltre vietato grandi raduni in diverse contee. Lo stato nord-occidentale è il punto focale dell'epidemia negli Stati Uniti, con 24 dei 38 morti in tutto il paese.